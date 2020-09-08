Alonso, yakında Renault simülatöründe çalışmaya başlayacak

Renault'da önümüzdeki sezon Daniel Ricciardo'nun yerini eski F1 dünya şampiyonu Fernando Alonso alacak.

39 yaşına giren Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile iki F1 dünya şampiyonluğunu kazanmayı başarmıştı.

Alonso, son olarak Indy 500'de mücadele etmesinin ardından boşa çıktı ve yakın zamanda Renault ile simülatör çalışmaları yapacağını söylüyordu.

Alonso bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf yayınladı.

Bu fotoğrafta Alonso'nun Renault üniformasını ve şapkasını giydiği görülüyordu. Alonso, bu fotoğrafın altına da yakında takımla çalışmaya başlayacağını belirtti.

İspanyol sürücü birkaç yarışta yer alacak ve yakında Enstone'daki fabrikada simülatör çalışması yapacak.

Alonso ayrıca "bataryalarını" tamamen doldurduğunu yazarak son derece formda olduğunu da belirtti.