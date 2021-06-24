Alonso, yakaladığı formdan memnun

Fernando Alonso, Azerbaycan'da altıncı olarak geri dönüşünden bu yana en iyi sonucunu yakalarken, Fransa'da sekizinci olarak arka arkaya ikinci kez puan aldı.

İspanyol pilot, son iki sıralama turlarının her ikisinde de Esteban Ocon'a üstünlük kurdu. Oysa öncesinde durum böyle değildi.

Sıralama turlarında kaydettiği gelişimi nasıl elde ettiği sorusuna Alonso, "Henüz harika değil ama bence işler giderek iyiye gidiyor. Kendim ve takım açısından hafta sonu boyunca her şeyi en üst düzeye çıkarmak gerekiyor."

"Yani sadece birkaç iyi antrenman seansına sahip olmak değil, aynı zamanda tüm hafta sonunu temiz tutmak lazım ve bizim açımızdan bu konuda ilerleme olduğunu söyleyebilirim. Son birkaç yarışta iyi puanlar aldık ve bu yüzden momentumu korumak istiyoruz."

"Elbette gelişebileceğimiz ve daha iyi anlayabileceğimiz şeyler var. Her hafta sonu lastikler ve araç hakkında bir şeyler öğreniyoruz. Bu yüzden yakaladığımız formdan çok memnun olduğumu söyleyebilirim." cevabını verdi.

Hangi alanlarda gelişebileceği sorusuna Alonso, "Bence bunlardan biri ıslak zemin. Imola'da yağmur altında yarıştığımız doğru ama yarışın yarısı kuru geçti. Bahreyn'in tamamen kuru geçmesinden ötürü ıslak zemindeki ilk turlar bunlardı. Görünüşe göre bu hafta sonu antrenmanlarda yağmur yağacak ve buna ihtiyacım var. Doğrudan pazar günü yağmurda sürüş yapmadan önce yağmurlu bir antrenman seansına ihtiyacım var. Böylece kutucuğu doldurmuş olacağız, yani göreceğiz." cevabını verdi.

Alonso, Avusturya'da şimdiye kadar hiç ilk yediye girmeyi başaramadı.

Bu konuda, "Hatırlatma için teşekkürler! Bu sefer daha dikkat edeceğim ve damalı bayrağı görmeye çalışacağım! Bu güzel bir pist. Tur çok kısa bu yüzden sıralama turları çok yakın geçiyor. Herkes 0.2-0.3 saniye içinde oluyor, bu yüzden mükemmel bir cumartesi ve mükemmel bir pazar geçirmemiz gerekecek. Çünkü grid çok yakın olacak."

"Burada iki hafta sonu geçirmek, belki de bir şeyleri test etme biçimimizi ve hazırlığı biraz değiştiriyor olacak. Birçok takımın, 1.5 günlük testten sonra ilk kez bu iki hafta sonunu araçta bazı farklı ayarlar denemek için kullanacağını düşünüyorum." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 walks the track Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images