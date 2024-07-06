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Formula 1 Britanya GP

Alonso yağmur istiyor: "Bu yıl ıslak zeminde daha iyi göründük"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, cuma günkü seansların ardından temkinli kalmaya çalışıyor.

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aston Martin cuma günü genel olarak önceki yarışlardan daha umut verici bir performans ortaya koydu.

Günün ardından Fernando Alonso şöyle konuştu: "Antrenman seanslarının sonuçlarını analiz ederken ciddi sonuçlara varmak zor, çünkü şartlar sürekli olarak değişiyordu."

"Bu yıl ıslak zeminde daha iyi performans göstermeyi başardık, bakalım Cumartesi günü bizi neler bekliyor?"

"Her şeyi yarın göreceğiz."

Lance Stroll ise hedefi sıralama turlarında son bölüme kalmak olarak belirledi.

"Bugün daha rekabetçi göründük fakat asıl önemli olan Cumartesi ve pazar günleri nasıl görüneceğimiz."

"İspanya ve Avusturya'daki yarışlardan sonra araçta bir şeyleri değiştirdik, bu nedenle günü bilgi toplamaya ayırdık. Mümkün olduğunca tur atmaya çalıştık."

"Bu gece sıralama turlarına hazırlanmak için daha fazla çalışmamız gerekecek. Hedefimiz sıralama turlarında son bölüme kalmak."

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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