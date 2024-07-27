Alonso: "Yağmur ihtimaline odaklanıyoruz"
Fernando Alonso, yağmura karşı en iyi stratejiyi belirlemeye çalışacaklarını söyledi.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fernando Alonso, Belçika Grand Prix'sinin ilk gününde yoğun bir antrenman süreci geçirdi.
Alonso, topladıkları verileri analiz edeceklerini ve sıralama turları için en iyi stratejiyi belirlemeye çalışacaklarını belirtti.
“Bugün birçok tur attık."
"Verileri analiz edeceğiz ve neler öğrenebileceğimizi göreceğiz."
"Sıralama turları için yağmur ihtimali var, bu yüzden değişken koşullar oluşursa vereceğimiz kararlarda dikkatli olmamız gerekecek."
"Hafta sonu için en iyi ayarları belirlemek için cumartesi günkü seans öncesinde çok çalışacağız.”
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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