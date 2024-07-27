Alonso: "Yağmur ihtimaline odaklanıyoruz"

Fernando Alonso, Belçika Grand Prix'sinin ilk gününde yoğun bir antrenman süreci geçirdi.



Alonso, topladıkları verileri analiz edeceklerini ve sıralama turları için en iyi stratejiyi belirlemeye çalışacaklarını belirtti.

“Bugün birçok tur attık."



"Verileri analiz edeceğiz ve neler öğrenebileceğimizi göreceğiz."



"Sıralama turları için yağmur ihtimali var, bu yüzden değişken koşullar oluşursa vereceğimiz kararlarda dikkatli olmamız gerekecek."

"Hafta sonu için en iyi ayarları belirlemek için cumartesi günkü seans öncesinde çok çalışacağız.”