Alonso, Williams'ın artık Alpine'e karşı bir tehdit olabileceğini düşünmüyor

Alonso, sıralamaların ikinci bölümünde önüne Sebastian Vettel'in çıkmasıyla attığı hızlı turunu bırakmış oldu ve seansı 14. sırada tamamladı.

İspanyol pilot yarışa gerilerden başlasa da, puan barajına girebilmek için Williams pilotu George Russell'la büyük bir mücadele verdi.

Russell yarışa sekizinci sıradan başlasa da, yerini koruyamadı ve Alonso'yla verdiği mücadeleyi kaybederek, Williams'la kariyerinde ilk kez puan alma şansını kaybetmiş oldu.

Yarıştan sonra, Williams'ın Alpine için bir endişe kaynağı mı olduğu sorulan Alonso, durumun böyle olmadığını ve İngiliz takımın hızının gerçek olup olmadığını görebilmek için birkaç yarışa ihtiyaçları olduğunu söyledi.

''Hayır sanmıyorum. İleri doğru bir adım attılar ancak baktık ve geçtiğimiz sene de Avusturya'da 11. sırada başlamışlar, yani bu pist onların iyi performans gösterdiği bir pist.''

''Hızlı olup olmadıklarını görebilmek için birkaç yarışa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta sonu bize daha yakınlardı ve bu hafta sonu arayı biraz daha açtık.''

Alonso, aynı zamanda son iki yarış hafta sonunda Fransız takımın gelişim gösterdiğini ve bunu Silverstone'da da korumak istediklerini belirtti.

''İki haftada gelişim gösterdiğimizi görmek güzel ve bunu Silverstone'da koruyabilmek bize bağlı olacak. Eğer bu performansları tekrarlayabilirsek, ilk yedi veya sekize girebiliriz ve bu kesinlikle ileri atılmış bir adım olur.''

2021 sezonunda dokuz yarışı geride bıraktık ve iki yıl aradan sonra tekrar spora dönen Alonso, sürücüler şampiyonası sıralamasında şu anda 20 puanla 11. sırada ve takım arkadaşı Esteban Ocon'un sekiz puan önünde.

Bu sezonki ilk dokuz yarıştan sonra kişisel hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı sorulan Alpine pilotu, ''Sezonun ikinci yarısında birçok takım tüm çabalarını 2022 aracına harcamaya başlayacak ve hafta sonları gördüğümüz senaryoların çok değişeceğini sanmıyorum.''

''Şampiyona anlamında çok net bir hedefimiz yok gibi duruyor. AlphaTauri ve Aston Martin'le beşincilik için savaşacağız ancak bence şu anda hedefimiz biraz daha takımın altyapısını oturtmak, pit stoplardaki ince ayarları yapabilmek, stratejimize ve lastik yönetimine odaklanmak.''

''2022'ye olabildiğince iyi hazırlanmaya çalışacağız çünkü araç takımı fabrikanın en iyi paketi üretip üretememesine bağlı ancak pist duvarı tarafında, her şeyi optimize etmeliyiz ve mükemmelliğe olabildiğince yaklaşmalıyız.'' şeklinde yanıt verdi.