Alonso: "Monako'ya 'kazanabileceğimi düşünerek' geldim"

Alonso, Aston Martin'e katıldıktan sonra 2023'te beş yarışın dördünde podyuma çıktı; takım şu anda Takımlar Şampiyonası'nda Red Bull'un en yakın rakibi olarak 122 puan geride bulunuyor.

Red Bull sezona mükemmel bir başlangıç yapmış olsa da, Monako'da geçişin neredeyse imkansız olduğu dar sokak pisti düzeni, Max Verstappen veya Sergio Perez'in önünde başlayabilecek herhangi bir pilotun lehine olabilir. Ayrıca hafta sonu yağması beklenen yağmur, her iki pilotun da takım içi şampiyonluk mücadelelerini sürdürmek için mükemmel turlar atması gerektiğinden başka bir zorluk oluşturabilir.

Alonso, basın toplantısında Monako'da başarılı olacağından ne kadar emin olduğu sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Dürüst olmak gerekirse diğer yarışlarla aynı şeyi düşünüyorum."

"Monako'da en güçlü takım olacağımızı düşünmüyoruz. Miami ve Bakü'ye kıyasla büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum."

"Ferrari, Bakü'de olağanüstüydü - burası da onlar için harika geçebilir."

"Ancak buraya yarışı kazanabileceğimi düşünerek gelmediğimi söylersem size yalan söylemiş olurum. Çünkü bu tek seferlik bir fırsat."

"Monako'yu, Singapur'u biliyoruz - serbest antrenmanlarda güven kazanmanız, duvarlara daha da yaklaşmanız gereken belirli yarış pistleri."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, arrives on the podium Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

"Ve evet, diğer hafta sonlarından daha fazla atak yapacağım."

Alonso ayrıca Red Bull'un şu ana kadar pek de mükemmel olmayan dayanıklılık sicilinin Monako zaferine giden bir başka potansiyel yol olduğunun altını çizdi.

İspanyol pilot, "Bence onlar herkesten daha iyiler, daha iyi bir iş çıkardılar, sezonu domine ediyorlar ve bunu hak ediyorlar."

"Bizim şu anda başardıklarımız sadece bir hediye. Bu konumda olmayı beklemiyorduk, bu yüzden her hafta sonunun tadını çıkarıyoruz."

"Ancak evet, bunun gibi kazanmaya çalışacağımı düşünerek geldiğim birkaç hafta sonu var."

"Belki de en kötü hafta sonumuz olacak ve puanların dışında kalacağız, bunu asla bilemeyiz."

"Burası çok özel bir pist. Ancak bu tür tek seferlik fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorsunuz."

"Suudi Arabistan'da Max'in Q2'de vites kutusu arızası yaşadığını gördük, Avustralya'da Checo tüm serbest antrenman ve sıralama turlarında sorunlar yaşadı."

"Dolayısıyla, Pazar günü bunlardan biri olursa, otomatik olarak aradaki farkı büyük ölçüde kapatırsınız ve daha ilginç olmaya başlar. Şampiyona uzun, pes etmeyeceğiz." dedi.