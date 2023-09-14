Prime'a abone ol
Önceki / Red Bull, Singapur'da şampiyonluğunu ilan edebilir
Formula 1 / Singapur GP Haberler

Alonso, Vettel'in yorumları hakkında: "F1'e geri dönmek büyük bir zorluk"

Fernando Alonso, Sebastian Vettel'i F1'e geri dönmenin zorluklarını 'hafife almaması' konusunda uyardı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Fernando Alonso, Alpine F1 Team Sebastian Vettel, Aston Martin

Vettel geçtiğimiz günlerde Sky'a yaptığı açıklamada gelecekte F1'e dönmeyi 'ihtimal dışı bırakmadığını' söyledi.

Martin Brundle'a konuşan Vettel, "Hayır diyemem, çünkü bunu bilemezsiniz."

"Sanırım geri dönen pilotlara en başta bunu sorsaydınız, muhtemelen bazıları 'hayır' diyecekti ama sonuçta hepsi geri döndü, bu yüzden bunu göz ardı edemem." dedi.

Dört kez Dünya Şampiyonu olan Vettel 2022 sonunda F1 kariyerine son verdi ve Aston Martin'deki yerini Fernando Alonso aldı. 

Eğer Vettel gride geri dönerse, Alonso (42) ve Lewis Hamilton'ın (38) ardından en yaşlı üçüncü pilot olacak.

İlginizi Çekebilir:

Bu hafta sonu Singapur Grand Prix'si öncesinde Alonso'ya, Vettel'in yorumları ve eski şampiyonluk rakibinin gride yeniden katılma ihtimali soruldu.

Allonso, "Röportaj sırasında ben yoktum." 

"Bazen sadece manşeti okuduğumuzda cevapların tam olarak nereden geldiğini anlayamıyorsunuz."

"Dediğim gibi, bunu Daniel [Ricciardo] geri döndüğünde de söyledim: Bunun büyük bir zorluk olduğunu düşünüyorum, F1'e geri dönmek hafife alınamaz."

paylaşım
yorumlar

Red Bull, Singapur'da şampiyonluğunu ilan edebilir

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Norris: "Harika bir tur atarsak Ferrari'ye yaklaşabiliriz"

Norris: "Harika bir tur atarsak Ferrari'ye yaklaşabiliriz"

Formula 1
Singapur GP

Norris: "Harika bir tur atarsak Ferrari'ye yaklaşabiliriz" Norris: "Harika bir tur atarsak Ferrari'ye yaklaşabiliriz"

Andretti, F1'e giriş onayına gittikçe yaklaşıyor

Andretti, F1'e giriş onayına gittikçe yaklaşıyor

Formula 1

Andretti, F1'e giriş onayına gittikçe yaklaşıyor Andretti, F1'e giriş onayına gittikçe yaklaşıyor

Leclerc: "Performansımıza şaşırdık"

Leclerc: "Performansımıza şaşırdık"

Formula 1
Singapur GP

Leclerc: "Performansımıza şaşırdık" Leclerc: "Performansımıza şaşırdık"

Son Haberler

"Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi"

"Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi"

F1 Formula 1
Singapur GP

"Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi" "Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi"

Singapur'da yoğun yağış var

Singapur'da yoğun yağış var

F1 Formula 1
Singapur GP

Singapur'da yoğun yağış var Singapur'da yoğun yağış var

Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"

Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"

F1 Formula 1
Singapur GP

Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek" Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"

Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil

Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil

F1 Formula 1
Singapur GP

Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol