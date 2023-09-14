Alonso, Vettel'in yorumları hakkında: "F1'e geri dönmek büyük bir zorluk"
Fernando Alonso, Sebastian Vettel'i F1'e geri dönmenin zorluklarını 'hafife almaması' konusunda uyardı.
Vettel geçtiğimiz günlerde Sky'a yaptığı açıklamada gelecekte F1'e dönmeyi 'ihtimal dışı bırakmadığını' söyledi.
Martin Brundle'a konuşan Vettel, "Hayır diyemem, çünkü bunu bilemezsiniz."
"Sanırım geri dönen pilotlara en başta bunu sorsaydınız, muhtemelen bazıları 'hayır' diyecekti ama sonuçta hepsi geri döndü, bu yüzden bunu göz ardı edemem." dedi.
Dört kez Dünya Şampiyonu olan Vettel 2022 sonunda F1 kariyerine son verdi ve Aston Martin'deki yerini Fernando Alonso aldı.
Eğer Vettel gride geri dönerse, Alonso (42) ve Lewis Hamilton'ın (38) ardından en yaşlı üçüncü pilot olacak.
Bu hafta sonu Singapur Grand Prix'si öncesinde Alonso'ya, Vettel'in yorumları ve eski şampiyonluk rakibinin gride yeniden katılma ihtimali soruldu.
Allonso, "Röportaj sırasında ben yoktum."
"Bazen sadece manşeti okuduğumuzda cevapların tam olarak nereden geldiğini anlayamıyorsunuz."
"Dediğim gibi, bunu Daniel [Ricciardo] geri döndüğünde de söyledim: Bunun büyük bir zorluk olduğunu düşünüyorum, F1'e geri dönmek hafife alınamaz."
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