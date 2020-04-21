Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
219 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Alonso, Vettel'in yerine geçmek istiyor olabilir!

paylaşım
yorumlar
Alonso, Vettel'in yerine geçmek istiyor olabilir!
Ekleyen:
, Editör
21 Nis 2020 20:13

Express'in haberine göre Fernando Alonso, Ferrari'de olanları yakından takip ediyor ve İtalyan ekibe geçmek istiyor.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Ferrari'nin Sebastian Vettel'e bir yıllık yeni anlaşma teklif ettiğini ancak İtalyan ekibin bunu reddettiğini öğrenmişti.

Buna göre Ferrari, Charles Leclerc'in kazandığı 12 milyon euro'nun aynısını Vettel'e teklif etti. Ancak Vettel bunu geri çevirdi.

Vettel geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte üç yıllık bir anlaşma istediğini ima etmişti. Hâlâ yeterince genç olduğunu söyleyen Vettel, Ferrari'de kalmak istediğini de ortaya koymuştu.

Bunun üzerine Ferrari'nin nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Ancak son teklifin ardından taraftarların arasının açılma ihtimali de var. Ayrıca Ferrari'nin sözleşme şartlarını iyileştirmek istemediği de iddia edilmişti.

Müzakereleri yakından takip eden bir kaynağa göre Ferrari'nin Vettel'e takımda kalmak için yaptığı teklif "şaka" gibiydi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Vettel'in yeri için üç aday olduğunu da yazmıştı. Haberde Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Antonio Giovinazzi isimlerinin ön plana çıktığını ifade edilmişti.

Ancak Express'in haberine göre Fernando Alonso da Ferrari'deki durumu yakından takip ediyor.

Express'in F1-Insider.com'a dayandırdığı haberde, Alonso'nun Ferrari'ye yeniden katılmakla ciddi şekilde ilgilendiği ve eski takımına dönmek için çaba gösterdiğine yer verildi.

Ferrari'nin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.

Fernando Alonso, Ferrari, and Marco Mattiacci, Team Principal, Ferrari,in the garage

Fernando Alonso, Ferrari, and Marco Mattiacci, Team Principal, Ferrari,in the garage

Fotoğraf: Motorsport Images

Sonraki haber
Vettel: "Takımlar kriz sırasında birbirlerini desteklemeliler"

Önceki haber

Vettel: "Takımlar kriz sırasında birbirlerini desteklemeliler"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
65 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Leclerc'le aynı maaşı teklif eden Ferrari'yi reddetti!

2
Formula 1

Özel içerik: McLaren'ın yasaklanan F-kanal sistemi

3
Formula 1

Vettel: "Takımlar kriz sırasında birbirlerini desteklemeliler"

37dk
4
Formula 1

Merhi: "Sainz, Leclerc'ten korkmamalı"

5
Formula 1

Sainz: "2020 sezonunun iptali 'büyük bir darbe' olur"

Son Videolar

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım 05:00
Formula 1

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım

Son Haberler

Alonso, Vettel'in yerine geçmek istiyor olabilir!
F1

Alonso, Vettel'in yerine geçmek istiyor olabilir!

Vettel: "Takımlar kriz sırasında birbirlerini desteklemeliler"
F1

Vettel: "Takımlar kriz sırasında birbirlerini desteklemeliler"

Grosjean sosyal medyadaki yorumları önemsemiyor
F1

Grosjean sosyal medyadaki yorumları önemsemiyor

F1 tarihinde bugün: 21 Nisan
F1

F1 tarihinde bugün: 21 Nisan

Merhi: "Sainz, Leclerc'ten korkmamalı"
F1

Merhi: "Sainz, Leclerc'ten korkmamalı"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.