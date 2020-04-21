Alonso, Vettel'in yerine geçmek istiyor olabilir!

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Ferrari'nin Sebastian Vettel'e bir yıllık yeni anlaşma teklif ettiğini ancak İtalyan ekibin bunu reddettiğini öğrenmişti.

Buna göre Ferrari, Charles Leclerc'in kazandığı 12 milyon euro'nun aynısını Vettel'e teklif etti. Ancak Vettel bunu geri çevirdi.

Vettel geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte üç yıllık bir anlaşma istediğini ima etmişti. Hâlâ yeterince genç olduğunu söyleyen Vettel, Ferrari'de kalmak istediğini de ortaya koymuştu.

Bunun üzerine Ferrari'nin nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Ancak son teklifin ardından taraftarların arasının açılma ihtimali de var. Ayrıca Ferrari'nin sözleşme şartlarını iyileştirmek istemediği de iddia edilmişti.

Müzakereleri yakından takip eden bir kaynağa göre Ferrari'nin Vettel'e takımda kalmak için yaptığı teklif "şaka" gibiydi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Vettel'in yeri için üç aday olduğunu da yazmıştı. Haberde Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Antonio Giovinazzi isimlerinin ön plana çıktığını ifade edilmişti.

Ancak Express'in haberine göre Fernando Alonso da Ferrari'deki durumu yakından takip ediyor.

Express'in F1-Insider.com'a dayandırdığı haberde, Alonso'nun Ferrari'ye yeniden katılmakla ciddi şekilde ilgilendiği ve eski takımına dönmek için çaba gösterdiğine yer verildi.

Ferrari'nin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.