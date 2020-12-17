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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Vettel'i elinde tutmak, Ferrari üzerindeki baskıyı artırırdı"

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Alonso: "Vettel'i elinde tutmak, Ferrari üzerindeki baskıyı artırırdı"
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, Editör

Corriere della Sera'ya konuşan Fernando Alonso, Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılmasıyla ilgili kararı yorumladı.

Ferrari pilotu, 2014 sonunda Fernando Alonso'dan boşalan Ferrari koltuğuna getirilmişti ve burada önce Kimi Raikkonen, sonra da Charles Leclerc ile takım arkadaşı oldu.

Alman pilot hem 2017 hem de 2018'de şampiyonluk için çekişti ancak hedeflenen başarıya bir türlü ulaşamadı.

Alonso, 2010-14 yılları arasında beş yıllık süreçte Ferrari ile hiç şampiyonluk yaşayamazken, Vettel de 2015-21 yılları arasındaki altı yıllık süreçte hiçbir şampiyonluk alamadı.

"Bu yılki sorunları beni şaşırttı, kimse bu kadar geride kalmalarını beklemiyordu." diyerek sözlerine başlayan Alonso, sonrasında Ferrari'nin Vettel kararını şu sözlerle yorumladı: "Bunun spesifik nedenleri var. Ferrari 2019 motoru üzerine yapılan araştırmaları biliyordu, kazanamayacaklarını da biliyorlardı."

"Bu koşullar altında kadrolarında uzun süre boyunca bir dünya şampiyonu olmasının baskıyı artıracağının farkındalardı."

"Ve 5 yıl sonra Seb'in takımı kurtaramayacağı ortaya çıktı, Leclerc'in daha fazla potansiyeli olduğu görüldü."

"Sainz da Charles'ın yanına gelebilecek olan en doğru sürücü olarak görüldü."

Alonso kaçan şampiyonluklar hakkında da konuştu.

"Ferrari diğer takımlardan farklı bir boyutta. Spor yönetimi, şirket, politika ve kararlarda yer alan bir dizi insan var. Diğer takımlar 10 ya da 15 yıl boyunca F1'de ve sonra ayrılıyorlar, Ferrari öyle değil."

"Elbette kazanamadık, ancak iki kez şampiyonluğu son yarışta kaybettik. Bunu söylüyorum çünkü kimse ikincilikleri hatırlamıyor. 2017 ve 2018'de aynı şey Vettel ile oldu. Son yedi yılda sadece bir takım kazandı."

"Kazanabilecek bir aracınız yoksa dominasyon da yoktur. Bir dizi şampiyonluk kazandığınız zaman bu, kesin bir teknik üstünlüğe sahip olduğunuz anlamına gelir. Hamilton'da olan bu. Red Bull'la galip gelen ve sonra tekrar kazanamayan Vettel'in başına gelen şey buydu."

"2005 ve 2006'da Renault için yarışırken bana da aynısı oldu. Renault ile Ferrari'den daha hızlıydım. Ama Michael hep oradaydı, savaşıyordu, zorluyordu, İnanılmaz şeyler yapabilirdi. Onu savuşturduğumu düşünüyordum, ama gerçekte öyle değildi. Sonuçta bir efsaneden bahsediyorum."

Alonso, takımın genç yeteneği Charles Leclerc'in seviyesini görebilmek için de biraz vakit gerektiğini düşünüyor.

"Bence Charles olağanüstü bir yetenek ama gerçek seviyesini görmek için birkaç yıl daha beklemek gerekiyor."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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