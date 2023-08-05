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Alonso: "Verstappen'in tutumunu seviyorum"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Max Verstappen'in genel tutumundan hoşlandığını söylüyor.

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Formula 1'i yakından takip edenler, Fernando Alonso ve Max Verstappen arasındaki ilişkinin oldukça iyi olduğunu görebilirler.

İspanyol pilot, zaman zaman pistte Verstappen ile konuşurken görülüyor ve ikili sık sık birbirlerinin başarılarını takdir ediyor.

Geçtiğimiz günlerde konuşan çifte dünya Fernando Alonso, Max Verstappen'in yarış pistinin dışındaki yaşam tarzına hayran olduğunu söyledi.

Hollandalı pilot yarış hafta sonları dışında ünlü biriymiş gibi davranmıyor. Aksine ailesiyle vakit geçiriyor ve dünyanın dört bir yanındaki normal insanlarla sanal yarışlarda mücadele ediyor.

BBC'ye konuşan Alonso, bu konuyla ilgili şöyle dedi: "Max'i seviyorum."

"O Perşembe günü piste gelen, Red Bull üniformasını giyen, Cumartesi ve Pazar günleri yarışan, sonrasında pistten ayrılıp doğrudan evine dönen bir pilot."

"Sonrasında ya simülatörde ya da babasıyla GT'lerde yarışıyor ve genel olarak motor sporlarının tadını çıkarıyor. Tüm bunlara rağmen de normal bir hayat sürüyor."

"F1 geçmişi çok fazla olmayan bir ülkeden, Hollanda'dan geliyor."

"[Başardıklarına rağmen] hâlâ çok sıradan bir insan, motor sporlarını seviyor ve çok hızlı."

"Bence buradaki, pistteki tavrı ve davranışları çok sıradan, ki ben hep bur tür şeyleri sevmişimdir."

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