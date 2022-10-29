Alonso: "Verstappen'in şampiyonlukları Hamilton'a göre daha değerli"

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ABD’de zafere ulaşarak kariyerinin 33. Galibiyetini elde eden Verstappen, böylece “en çok zafer kazanan pilotlar” listesinde Alonso’yu geçerek 6. Sıraya yükseldi.

Verstappen’in başarılarını yorumlayan Alonso, kendisinin iyi bir araca sahip olduğu takdirde tarihin en iyi sürücüsü dahi olabileceğini söylüyor.

Hollanda gazetesi Del Telegraaf’a konuşan Alonso, “Verstappen başlangıçta, yani 17 yaşında bir F1 aracının koltuğuna geçtiğinde ciddi eleştirilerle karşılaşmıştı.”

“Ben ise tüm eleştirilerin saçma olduğunu düşünmüştüm. Pilotları yaşlarıyla yargılayamayız. Eğer diğerlerinden daha iyi performans göstereceklerse neden F1’de yarışamasınlar ki?”

“O dönem gridde bu kadar genç bir pilotun yer alacak olması fikri hoşuma gitmişti.” dedi.

Son birkaç sezonu orta sıralarda geçiren Alonso, 2016 sezonundan bu yana ön grupta yarışmakta olan Verstappen ile tekerlek tekerleğe mücadele etme fırsatı yakalayamadı.

Ancak gelecek sezon Aston Martin’e geçmeye ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan İspanyol pilot, bu durumun değişebileceğini söylüyor.

Alonso, "İşin doğrusu, Verstappen ile neredeyse hiç mücadele edemedik. Bu çok talihsiz bir durum. En iyi pilotlarla mücadele etmek istiyorum ve Max de bunun bir parçası.”

"Geçmişte Sebastian Vettel, Lewis Hamilton ve Michael Schumacher ile mücadele edecek kadar şanslıydım ama Max ile hiç böyle bir şansım olmadı.”

"Umarım önümüzdeki yıllarda Aston Martin için yarışırken bu şansı yakalayabilirim.” dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Kariyeri boyunca birçok pilotla büyük rekabet içine giren Alonso’nun en unutulmaz rakibi ise hiç şüphesiz Lewis Hamilton.

2007’de McLaren’a geçen ve çaylak Hamilton ile takım arkadaşı olan Alonso, sıkıntıların gölgesinde geçen sezonu takım arkadaşıyla aynı puanı alarak üçüncü kapatmıştı. Şampiyonluk ise 1 puan farkla Kimi Raikkonen’e gitmişti.

O sezon şampiyonluğu kaçıran Hamilton, sonraki sezon ilk şampiyonluğunu elde etti. 2012’de takımdan ayrılarak Mercedes’e geçen İngiliz pilot, burada tam 6 şampiyonluk daha elde etmeyi başardı.

Eski takım arkadaşının başardıklarına saygı duyan Alonso, buna rağmen Verstappen’in şampiyonluklarının birçok sebepten ötürü daha değerli olduğunu düşünüyor.

Alonso, “Lewis’e büyük saygı duyuyorum, ancak yine de sadece takım arkadaşınızla mücadele ederek yedi dünya şampiyonluğu kazandığınızda işler biraz değişiyor.”

“Böyle şampiyonlukların değeri, istatistiklerinizin daha düşük olduğu, ancak eşit veya daha iyi araca sahip diğer pilotlarla mücadele etmek zorunda kaldığınız zamanki şampiyonluklara göre daha düşük.”

"2005 ve 2006'da ben de yıla iyi bir başlangıç yaptım ve farkı açabildim. Daha sonra rakiplerim daha iyi araçlara sahip oldular ancak aradaki farkı korumayı başardım.”

"Bu şampiyonlukları kazanmak için hiçbir zaman sadece takım arkadaşımla mücadele etmek zorunda kalmadım. Max'in de sadece [Sergio] Perez ya da [Alex] Albon ile mücadele ettiğini görmedim.”

"Ancak özellikle Schumacher üst üste beş kez şampiyon olmak için takım arkadaşıyla mücadele etti, Hamilton da Rosberg ve [Valtteri] Bottas ile mücadele halindeydi. İşlerin bu noktada değiştiğini düşünüyorum.”