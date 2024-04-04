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Formula 1 Japonya GP

Alonso: "Verstappen'in Red Bull'dan ayrılma ihtimali sıfır"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Max Verstappen'in Red Bull'dan ayrılmayacağı görüşünde.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso henüz geleceğiyle ilgili kararı vermedi ve emekli olma yolunu tercih edebilir gibi görünüyor.

Bugün Japonya'da, gelecek yılla ilgili kararını vermeye yaklaşıp yaklaşmadığı sorusuna Alonso, "Melbourne'den iki hafta daha yakınım. Kararı yaz aylarından önce vereceğim." cevabını verdi.

Max Verstappen'e ne kadar bağlı olduğu sorusuna Alonso, "Elbette Max Red Bull'dan ayrılırsa belki bunun bir etkisi olabilir fakat bunun olma ihtimali bana göre sıfır."

"O yüzden bence bu çok fazla düşünmediğim bir şey. Yapmak istediğim şey sadece kendi işlerime konsantre olmak. Yarışmak için buradayım. Yazdan önce yarışmaya devam edip etmeyeceğime ve yarışmaya devam edersem en iyi seçeneğin nerede olacağına karar vermeye çalışacağım."

"Fakat tüm bu söylentiler ve bunun gibi şeylerle çok fazla ilgilenmiyoruz. Bunlarla pek ilgilenmiyorum." cevabını verdi.

Neden Verstappen'in Red Bull'dan ayrılmayacağını düşündüğü sorusuna Alonso, "Benim düşüncem bu." yanıtını verdi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, Aston Martin'deki çalışmalardan ise memnun.

"Çok mutluyum. Sanırım geçen yıl da mutluydum, şimdi de mutluyum. Takımla birlikte kendimi iyi hissediyorum. Elbette daha güçlü bir konumda olmak isterdim. Geçen yıl, sezon başında daha büyük şeyler için mücadele ediyorduk"

"Geçen yılın sonunda da aşağı yukarı bu konumdaydık; en hızlı beşinci takımdık. Fakat bu yıl aracı geliştirme konusunda biraz daha agresif ve büyük işler için mücadele etmek isteyen üst düzey bir takımımız var."

"Bunu gördüğüm için mutluyum."

İsteklerini karşılayabilecek başka bir takım görüp görmediği sorusuna Alonso, "Muhtemelen hayır, gridde Aston'un sahip olduğu hırsa ve gelecek planlarına sahip başka bir takım daha yok ama aynı zamanda bu hedeflere ulaşmanız ve bu sonuçları elde etmeniz gerekiyor."

"Bu takım iki yıl önce çok yeniydi. Fabrikada çalışan insan sayısı çok daha azdı. Eski bir Jordan binasındaydılar, şimdi ise süper modern bir fabrikadalar. Geçen yıl çok hızlı bir aracımız  vardı ve en iyi takımlarla mücadele edebilmek için araç gelişimi  konusunda pist dışında pek çok ders almamız gerekiyordu. Bu yıl bu tür bir ilerlemeye ayak uyduruyoruz."

"Bence bunların hepsi çok iyi işaretler. Fakat nihayetinde yarışları ve şampiyonlukları kazanmanız gerekiyor ve bu da kolay değil." cevabını verdi.

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