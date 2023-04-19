Alonso, Verstappen'in 33 numarasına mı talip?

Alonso'nun Aston Martin'e katılmasından bu yana üst üste üç kez podyuma çıkması, iki kez Dünya Şampiyonu pilotun son on yıldaki ilk zaferi için heyecan yarattı.

Eğer Alonso podyumun en üst basamağına tekrar tırmanmayı başarırsa, bu İspanyol pilotun 33. zaferi olacak.

Sonuç olarak, İspanya'da Alonso ile ilgili heyecan artarken bir yandan Verstappen'in yarış numarası olan 33 numara ile ilişkilendirilmeye başlandı.

İki kez Dünya Şampiyonu Verstappen, 2021 Abu Dhabi Grand Prix'sinden bu yana aracında 33 numara ile yarışmadı ve aracında 1 numarayı kullanma fırsatını en iyi şekilde değerlendirdi.

Avustralya Grand Prix'sine girerken Alonso'ya, tenisçi Carlos Alcaraz'ın bir kameranın lensine '33?-soon' [33?-yakında] yazdığı an soruldu - bu, Alcaraz tarafından Alonso'nun kariyerine bir göndermeydi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team in the Press Conference Fotoğraf: Motorsport Images

Perşembe günü Melbourne'da düzenlenen basın toplantısında Alonso gülerek, "Max'e hâlâ 1 numarayı kullanıp kullanmadığını sormalıyım, gelecek yıl 33 numarayı isteyeceğim!" demişti.

Verstappen 2023'te şampiyonluğu kazanırsa 1 numarayı bir kez daha kullanması muhtemel görünüyor ancak 33 numara hâlâ Hollandalı pilot için yedekte tutulacak.

Alonso bu konuda, "İspanya'nın Formula 1'de olup biten her şey için bu kadar hevesli olduğunu görmek çılgınca. Bunu görmek çok ama çok güzel. Umarım bu iki podyumdan tüm ülke keyif almıştır. Bence Barselona'da bu yıl yine büyük bir şey olacak."

"33 konusuna gelince, sosyal medyada çılgın şeyler oluyor. Üç yıl önce El Plan'dı, sonra The Mission ve şimdi de 33."

"Çok sayıda 33 görüyorum ve evet, tüm futbol kulüpleri, futbolcular, tenisçiler ya da her neyse; hepsi 33 ile ilgili bir şeyler yapıyor. Umarım galibiyet olarak bu sayıya ulaşırız ve sonra da 34'e çıkarız!" dedi.