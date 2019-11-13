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Formula 1 / Son dakika

Alonso, Verstappen'i seyretmekten zevk alıyor

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Alonso, Verstappen'i seyretmekten zevk alıyor
Ekleyen:
, Editör
13 Kas 2019 07:26

Fernando Alonso, şu anda Formula 1'deki en iyi pilotun kim olduğu sorusuna yanıt vermekten kaçınırken, Max Verstappen'i seyretmenin zevkli olduğunu söyledi.

Fernando Alonso, 2018'in ardından Formula 1'den ayrıldı ve bu yıl düzenli olarak bir seride yarışmasa da, pek çok farklı aracı sürdü.

Son olarak geçen hafta sonu ralli kariyerindeki ilk podyumunu yakalayan Alonso, Formula 1'i de takip etmeye devam ediyor.

Lewis Hamilton'ın altıncı şampiyonluğunu kazandığı hafta sonunun ardından El Confidencial'a konuşan Alonso, en iyi pilotun kim olduğu sorusuna, "Formula 1'de en iyi sürücü diye bir şey yok. Çünkü her şeyi analiz etmenin herhangi bir yolu yok."

"Sadece birkaç yıl içerisinde kimin daha iyi olduğunu görebilirsiniz."

"Şahsen bugün Max Verstappen'i takip etmeyi seviyorum çünkü her zaman atak modunda ve bu taraflar için oldukça iyi bir şey." dedi.

Alonso, kazanma tutkusunu korumak adına farklı serilerde yarıştığını da söyledi.

"Kazanmaya olan tutkum gerçekten çok büyük. Bu yüzden diğer kategorilerde yarışacak motivasyonu kendimde bulabiliyorum."

"Formula 1'de bir araç kazanıyor ve Şubat ayında bunun hangi araç olacağını biliyorsunuz ve sizin 11. veya 13. olacağınızı anlıyorsunuz."

Alonso, F1'e dönüşü de reddetmedi.

"Dürüst olmak gerekirse Formula 1'e geri dönüşü reddetmiyorum. Ancak Formula 1'e geri dönebilmem için 2021'deki kuralları derinlemesine incelemem lazım."

"Kariyerimde şimdiye kadar aldığım herhangi bir karardan pişman değilim. Çünkü kimse geleceği göremez."

Öte yandan Alonso, Dakar'ı kazanmasının zor olduğunu da söyledi.

"Peterhansel, Carlos Sainz veya Al-Attiyah gibi harika ustaların seviyesinde olduğumu söylersem yalan söylemiş olacağım. Bunu altı ay içinde yapmam mümkün değil."

"Bunun en iyi örneği WRC'den ayrılan ve Dakar'a katılan Loeb. Dakar, kariyerimin en büyük mücadelesi olacak. Konsantrasyonu 6 saatten fazla bir süre korumak çok zor. ”

"Ama iyi olan şey bu altı aylık hazırlık sürecinin hem bir pilot hem de kişisel olarak oldukça iyi ve dolu dolu geçmesi. Bana gerçekten çok şey kattı."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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