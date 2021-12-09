Alonso: "Verstappen sezon boyunca herkesten bir adım öndeydi"

Hamilton'ın 2007'de McLaren'deki takım arkadaşı olan Alpine pilotu, şampiyonluk mücadeleleri konusunda tecrübeli. Alonso, 2005 ve 2006'da Michael Schumacher'e karşı kazandı, ertesi yıl Kimi Raikkonen'e yenildi (Hamilton ile birlikte) ve 2010-13 sezonunda Red Bull'dan Sebastian Vettel'i, Ferrari sürücüsü olarak yendi.

Bu sezon, Yas Marina'da kazananın her şeyi aldığı bir yarış söz konusu. Alonso'ya göre, kazanması gereken Max Verstappen.

İspanyol, “Biraz pakete bağlı olacak; Mercedes son zamanlarda daha fazla performans gösteriyor ve birkaç yarış kazandılar ancak Max - bence - hepimizden bir adım önde sürüyor. Cidde'de, son virajda duvara değene kadarki [sıralama] turunu gördük, o tur Red Bull'dan değil Max'ten geliyordu."

"Benim görüşüm bu: Mercedes takımlar şampiyonluğunu hak ediyor çünkü araç daha üstün ve Max, belki de yıl boyunca herkesten bir adım önde gidiyordu." dedi.

İspanyol, Verstappen'i "desteklemediğini" belirtti ve neden Hollandalı'nın bu sezon ilk F1 şampiyonluğunu kazanmayı "hak ettiğini" düşündüğünü açıkladı.

Alonso, "Max'i desteklediğimden değil."

"Bence bunu hak ediyor. Herkesin farklı bir görüşü var ama o Red Bull'u başka bir seviyeye taşıyor. Bence tavsiyeye ihtiyaçları yok çünkü çok iyi hazırlanmışlar, kararlılar, hızlılar, profesyoneller, ikisinin de sınırda sürmesinde bir hata yok. Dışarıdan izlemenin çok ilginç olduğunu düşünüyorum, bu iyi.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, hits Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

Alonso odağının, takımı AlphaTauri'nin 29 puan önündeyken, bu hafta sonu takımlar şampiyonasında beşinciliği güvence altına almak olduğunu vurguladı.

“Mücadelede değilim bu yüzden ben takımımı destekliyorum. Takımlar şampiyonasında beşincilik için savaşıyoruz. Şu anda Pierre [Gasly], Yuki [Tsunoda] ve AlphaTauri'ye karşı iyi bir avantajımız var ama bir yarışta ne olacağını asla bilemezsiniz, bu yüzden pazar günü odaklanmamız ve iyi bir performans göstermemiz gerek."

"Ön tarafta neler olduğunu bir motor sporları hayranı olarak takip ediyorsunuz ve stresin farkındasınız... Dışarıdan izlemek güzel."

"Ancak kim kazanırsa kazansın, yaklaşımımızı veya hafta sonumuzu çok fazla değiştirmiyor, dediğim gibi, biri sorduğunda bir fikrim olabilir ve herkesin farklı bir fikri var ama kimseyi desteklemiyorum."