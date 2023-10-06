Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor"
Fernando Alonso, Max Verstappen'in yaptığı şeylerden ötürü saygıyı fazlasıyla hak ettiği görüşünde.
Bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen 16 yarışın 13'ünü Max Verstappen kazandı ve bu hafta sonu şampiyon olacak gibi görünüyor.
Uzun takvimde, bitime beş yarış kala şampiyon olmaya hazırlanan genç sürücüye Fernando Alonso'dan da övgü geldi.
Çifte dünya şampiyonu Alonso, Verstappen ile alakalı bir soru üzerinde şöyle dedi: "Ekleyecek çok fazla şey yok. Onu tebrik etmek lazım."
"Gerçekten inanılmaz bir sezon geçirdi ve pek çok rekoru kırdı. Çok fazla yarış vardı ve bunlar kolay yarışlar değildi, bazen hava koşulları nedeniyle zorluydular."
"Sanırım Haziran, Temmuz aylarındaki tüm yarışlar Cumartesi veya Pazar günleri yağmura maruz kaldı ve bazen zordu. Buna rağmen hiç hata yapmayıp, her Pazar her şeyi doğru şekilde yapıyorsanız, büyük bir saygıyı hak edersiniz."
Sonrasında Alonso'dan Verstappen'i Schumacher, Hamilton ve Vettel ile karşılaştırması istendi fakat Alonso'nun yanıtı, "Sadece Michael ile tekerlek tekerleğe yarıştım." oldu.
Michael Schumacher ile kıyaslanıp kıyaslanamayacağı sorusuna ise, "Belki de."
"Bekleyip görmemiz lazım. Bence önümüzdeki birkaç yıl Max için daha da iyi olacak."
"Şampiyonluklarına yenilerini eklemeye devam edecek. Bu yüzden gelecekte onu Michael ile daha da yakından kıyaslayacağız." cevabını verdi.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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