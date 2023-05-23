Alonso: "Verstappen ile Le Mans'ta yarışmak isterim"

Alonso ve Verstappen'in son zamanlarda birbirlerinin başarılarına duydukları hayranlığı sık sık dile getirmeleriyle, iki kez Dünya Şampiyonu olan ikili arasında karşılıklı bir saygı olduğu biliniyor.

Aston Martin'in önde gelen takımlardan biri olmasının ardından Alonso, 2023 sezonunun ilk beş yarışının dördünde podyuma çıktı. AMR23'ün sahip olduğu yüksek yere basma kuvveti, Alonso'nun bu hafta sonu Monaco Grand Prix'sinde zafer için Verstappen'e meydan okuyabileceği umutlarına yol açtı.

Le Mans'ta Toyota'yı iki eski F1 yıldızı İsviçreli Sebastien Buemi ve Japon Kazuki Nakajima ile paylaşan Alonso, tarihi Le Mans 24 Saat yarışını 2018 ve 2019 yıllarında üst üste iki kez kazandı.

Verstappen'in F1 kariyeri sona erdiğinde dayanıklılık yarışlarına geçmekten açıkça bahsetmesiyle birlikte Alonso, Red Bull pilotuyla bir araya gelme şansını isteyeceğini belirtti.

RacingNews365.com'a göre Alonso, Le Mans'ta Verstappen'le ortak olma ihtimali üzerine basına konuştu: "Eğer bir fırsat olursa tabii ki isterim."

"Biz çok iyi arkadaşız ve her zaman iletişim halindeyiz. Eğer bir kez daha Le Mans'a katılırsam Max'le yarışmayı çok isterim."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"Aracı takım arkadaşlarınıza devredip dinlenmeye çekildiğinizde; aracı en iyi sürücülere devrettiğinizi bilirsiniz."

"Bu benim için bir onurdur."

Verstappen de Alonso'ya duyduğu hayranlığı anlattı ve onun yarış tutkusunu en büyük özelliği olarak tanımladı.

Verstappen, "Alonso hızlı ve hâlâ çok motive. Onunla her konuştuğumda, kariyerinin henüz ortasında olan 30 yaşında biriyle konuşuyormuşum gibi hissediyorum."

"Bu işi seviyor ve bu yüzden yapıyor." dedi.

Alonso 2023'te F1'deki 20. tam sezonuna başlayacak ve 42. yaş gününe hızla yaklaşırken, Verstappen İspanyol pilotun uzun kariyerini taklit etmek gibi bir hırsı olmadığında ısrar etti.

Kendisini Alonso'nun yaşında hâlâ yarışırken görüp göremeyeceği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Kesinlikle hayır! Belki başka yarışlarda olabilir ama Formula 1'de değil."