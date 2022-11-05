Alonso, Verstappen ile Le Mans 24 Saat'te takım arkadaşı olmak istiyor

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İki çifte Dünya Şampiyonu da dayanıklılık yarışlarına büyük ilgi duyuyor ancak Verstappen için bu ilgi şu anda Formula 1 kariyerinin zirvesinde olmasından ötürü simülatör yarışlarıyla sınırlı.

Alonso ise prototip araçlarla zaten Le Mans 24 Saat'e katıldı ev iki kez bu efsanevi mücadeleyi kazanmayı başardı.

Ayrıca Daytona 24 Saat'i de kazanan Alonso, en önemli dayanıklılık yarışlarını kazanmış oldu. Fakat bu, gelecekte daha fazlasını istemediği anlamına gelmiyor.

Verstappen'in gelecekte Le Mans 24 Saat'te yarışmak istediği düşünüldüğünde, bu ikilinin takım arkadaşı olma ihtimali hiç de az değil.

Alpine pilotu Alonso, De Telegraaf'a verdiği röportajda "Max'in bir gün dayanıklılık yarışlarına katılmak istediğini ve Le Mans 24 Saat yarışında yer almayı hedeflediğini biliyorum."

"Bunu birlikte yapmaya kesinlikle açığım. Rekabetçi bir takım için yarışabilirsek, bu fikre bir şans vermemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Le Mans'ta takımlar üç sürücüye sahip oluyor ve bu ikilisi baba Verstappen'in katılabileceğiyle ilgili bir yorum yapıldı.

Bunun üzerine Alonso, "Babası mı? Şu anda Max'i tercih ederim! Fakat Jos'a da çok saygı duyuyorum." dedi ve gülerek onun için takım patronluğu rolünü işaret etti.

Alonso her iki Le Mans 24 Saat zaferini de Toyota ile almıştı. Gelecekte etkinlikte pek çok büyük marka yer alacak ve bundan ötürü ikilinin elindeki seçenek sayısı artacak. Fakat Red Bull'un bu ortaklıklara sıcak bakması gerekiyor.