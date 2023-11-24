Alonso: "Verimli bir gün değildi"
Aston Martin pilotu Fernando Alonso, cuma antrenmanlarının ardından günün çok verimli geçmediğini belirtti:
İlk seansta aracını Felipe Drugovich'e veren Fernando Alonso, ikinci seansta piste çıktı ve sadece 17 tur atarak 11. oldu.
Seansın ardından konuşan Alonso şöyle dedi: "İkinci antrenman seansından çok az şey öğrenebildik."
"Maalesef şanssızdık, iki kez kırmızı bayrak çıktı ve bir şeyler yapacak zamanımız yoktu."
"Bu hafta sonu sadece ikinci antrenman seansı sıralama turları ve yarışta bizi bekleyen koşullarda yapılıyor. Bu açıdan kötü oldu."
"Genel olarak konuşursak, üzerinde çalışmamız gereken çok şey var fakat bence herkes aynı durumda."
"Sezonu iyi bir şekilde bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
"Önceki iki yarışta gördüğümüz üzere hâlâ pek çok şey olabilir, bu yüzden son tura kadar savaşmaya devam edeceğiz. Sonrasında neler başarabileceğimizi göreceğiz."
Lance Stroll ise nispeten daha mutluydu.
"İkinci seans kırmızı bayraklar nedeniyle iki kez kesintiye uğramış olsa da pistte iyi çalışmalar yapmayı başardık."
"Araç iyi bir izlenim bırakıyor ve çok fazla bilgi topladığımız için mutluyum."
"Bu pistte sıralama turları önemli olacak ve hedefimiz yarın Q3'e kalmak."
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
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