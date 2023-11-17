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Formula 1 Las Vegas GP
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Alonso, Vegas'taki ilk gün performanslarından mutlu ve umutlu

Las Vegas GP öncesinde gerçekleştirilen ilk gün çalışmalarını üçüncü sırada tamamlayan Fernando Alonso gösterdikleri performanstan mutlu olduğunu söylerken aynı zamanda aracında daha fazla performans olduğunu belirtti.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Ferrari'nin oldukça güçlü bir ilk gün geçirdiği Ls Vegas'ta Alonso, 2. antrenman seansını Ferrari pilotlarının arkasında 3. sırada tamamladı.

Alonso, pistin her bölümünü iyi bir şekilde öğrenmesinin ardından oldukça agresif sürüşle güçlü bir tur zamanı çıkarmayı başardı.

42 yaşındaki Alonso, şu anda gridde yarışan en yaşlı pilot olma unvanına sahip. F1'in Vegas'ta en son yarıştığı 1982 yılında, mevcut isimler içerisinde sadece Alonso hayattaydı.

İlk gün çalışmalarını değerlendiren Alonso, "Kesinlikle ilginç bir pist. Çok farklı virajlar ve geceleri lastiklerin biraz sıcaklık kaybettiği uzun düzlükler var."

"Bu yüzden frenleme bölgeleri ilginç ve ne kadar yol tutuş elde edeceğiniz biraz rastlantısal. Bence yarış eğlenceli olacak, sollamak için de pek çok fırsat var, bu yüzden yarın işleri optimize edip edemeyeceğimizi göreceğiz." dedi.

Sürücülerin ilk gün karşılaştığı daha soğuk şartların sıralama ve yarışta bir faktör olup olmayacağı sorusuna Alonso şu yanıtı verdi: "Çok kötü olmamalı. Bence sıralamalarda bir şekilde lastikleri ısıtabiliyorsunuz."

"Güvenlik aracı ya da lastiklerin sıcaklığını kaybedebileceği buna benzer şeyler olursa biraz daha fazla adrenalin olabileceğini düşünüyorum. Bu biraz daha zor olacak ama herkes için aynı olacak. Bu tür durumlara hazır olmalıyız."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Sıralama turları için beklentileri sorulduğunda Alonso, "Bakalım. İyi bir ilk gün geçirdik. Sanırım herkes gibi bizim de araçta birkaç şeyi optimize etmemiz gerekiyor."

"Yarın tam potansiyelimizi ortaya koyduğumuzda göreceğiz. Cebimizde birkaç salise daha olacak ama herkes öyle yapıyor. Bence çok sıkı bir yarış olacak. Bugün onda ikilik farklar içinde 10 araç olduğunu gördük, bu yüzden sıralamalarda her şeyi optimize etmeniz gerekiyor." şeklinde cevağ verdi.

Stroll: "Eğlenceli ve hızlı bir pist"


Alonso'nun takım arkadaşı Lance Stroll'ün 8. olmasıyla, Aston Martin iki aracıyla birden ilk 10 içerisinde yer almış oldu.

Pisti değerlendiren Stroll, "Eğlenceli [ve] hızlı. Vegas'tan geçmek harikaydı... Lastiklerin sıcaklığını ayarlamak biraz zor oldu ama yarın nasıl gideceğimizi göreceğiz."

"Zordu ama bugün oldukça rekabetçi olduğumuzu düşünüyorum, bu yüzden yarını dört gözle bekliyorum." dedi.

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