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Alonso ve Vettel, aralarındaki rekabet hakkında konuştu

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Sebastian Vettel ve Fernando Alonso, geçmişteki mücadeleleri hakkında konuştular ve birbirleriyle pist paylaşmanın bir ayrıcalık olduğunu belirttiler.

Alonso ve Vettel, aralarındaki rekabet hakkında konuştu

Sebastian Vettel ve Fernando Alonso'nun 2010 ve 2012 senelerindeki şampiyonluk mücadeleleri, F1 tarihindeki en heyecanlı şampiyonluk mücadelelerinden birkaçı olmaya aday mücadeleler. 

Bu iki sezonda da şampiyonluk mücadelesi son yarışa gitmişti ve bu iki sezonda da Vettel şampiyonluğa ulaşmıştı.

2010'da sezonun son yarışına geldiğimizde Alonso şampiyonada liderdi ve Alonso'nun şampiyonluğu kazanması bekleniyordu. 

Ancak İspanyol pilot, yarışın içerisinde ilk turda pite gelen Renault pilotu Vitali Petrov'un arkasında takılı kaldı ve yarışı 7. sırada tamamlayabildi. Vettel ise Abu Dabi GP'yi kazandı ve Alonso'nun 15 puan arkasında girdiği yarıştan 4 puan farkla şampiyon olarak ayrıldı. 

 

2012 sezonunda da şampiyonluk mücadelesi son yarışa taşındı. Bu sefer, yarış başlamadan önce Vettel şampiyona lideriydi. Vettel, kötü bir start aldı ve sıralar kaybetti. Alman pilot, ilk turun orta noktasına gelmeden Bruno Senna'yla temas yaşayarak spin attı ve son sıraya düştü.

Ön tarafta Alonso, Mark Webber ve Felipe Massa'yı aynı virajda geçerek sıralar kazandı ve yarışın çoğunluğunda dünya şampiyonuydu.

Yarış içinde radyosu bozulan, pit stopunda lastikleri hazır olmayan Vettel, tüm zorluklara rağmen bu ıslak yarışta hasarlı aracıyla en iyi geri dönüş sürüşlerinden birine imza attı ve 3. şampiyonluğuna uzandı. 

Alonso ise 2. kez Ferrari'yle ile şampiyonluğa çok yaklaştı ancak ikinci olabildi. 

 

Macaristan GP öncesindeki basın toplantısında rekabetleri ve mücadeleleri hakkında konuşan dünya şampiyonları, birbirileriyle pisti paylaşmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade ettiler. 

İlk olarak Vettel konuştu ve "Bugüne kadar mücadelemizden hep zevk aldım. Fernando bu sene spora geri döndü ve ilk yarışta lastik lastiğe mücadele ettik, kokpitte gülümsüyordum. Bu sene onunla daha çok lastik lastiğe mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum. Fernando'yla mücadele etmekten hep zevk aldım."

"O, burada 2003'te kazanmıştı ve ben televizyonun başındaydım, onun kazandığı zamanı hatırlıyorum."

"Bence onun yeteneği hakkında şüphe duyulamaz. Onun pistteki yeteneği, bu sporun gördüğü en büyüklerinden. O, benim yapılması imkansız olduğunu düşündüğüm bir şeyi yaptı ve Michael'ı yendi. Çünkü ben büyürken, Michael 1. olurdu ve onu yenmek imkansız olurdu."

"Sonrasında Fernando onu yenmeye başladı ve bence bu, büyük bir başarıydı. Onun yanında yarışmayı ve onunla pist üstünde mücadele edebilmeyi bir ayrıcalık olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Alonso ise şöyle devam etti: "Benzer görüşteyim. Dürüst olmak gerekirse, birbirimize fazlasıyla saygı duyuyoruz. Pist üstünde sıkı mücadele ettik ve şampiyonluklar için de savaştık. Bu şampiyonluklar 2010-2013 arasında Seb'e gitti ama bence yine de pistte buluştuğumuzda birbirimize saygı gösterdik."

"Her şey sadece pazar günleri gördüklerinizden ibaret değil. Cuma ve cumartesi günleri de birçok şey yaşanıyor ve F1'dekilerle pisti paylaşmayı bir ayrıcalık olarak görüyorum, özellikle de Seb gibi insanlarla aynı pisti paylaşmayı."

"Bu, benimle ya da bizimle sonsuza kadar devam edecek bir şey. Kariyerinizin yanında yer alan isimler vardır ve benim için bu isimlerden biri Seb olacak." 

Podium: race winner Sebastian Vettel, Red Bull Racing, second place Fernando Alonso, Ferrari

Podium: race winner Sebastian Vettel, Red Bull Racing, second place Fernando Alonso, Ferrari

Fotoğraf: Sutton Images

 

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