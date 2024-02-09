Alonso ve Vettel, 2025 için Mercedes'in radarında mı?

Lewis Hamilton'ın 2025 yılı için Ferrari'ye geçmesi ve altı kez Pilotlar Şampiyonluğu kazandığı takımdan ayrılmasıyla Mercedes, Hamilton'ın uygun bir isim bulma konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya.

George Russell'ın 2025 yılı için sözleşmesi bulunuyor ve 2024 yılı sonunda birçok pilotun sözleşmesi yenileneceği için Mercedes'in seçenekleri az değil.

Mercedes'in kendi genç sürücülerine şans vermemesi ya da şu anda 2025 anlaşması olmayan griddeki pilotlardan biriyle anlaşmaması durumunda, eski F1 takım patronu Eddie Jordan Mercedes'in Sebastian Vettel'i ikna etmesi gerektiğini düşünüyor.

Dört kez Dünya Şampiyonu olan Vettel, ailesiyle daha fazla vakit geçirme arzusu ve F1'in çevresel inançlarıyla giderek daha fazla çeliştiğini fark etmesiyle 2022 sonunda F1'den ayrıldı.

Ancak Vettel geri dönüş konusunda kapıyı tamamen kapatmadı ve bir süre ara verdikten sonra geri dönüp dönmeyeceğinden emin olmadığını söyledi.

Formula for Success podcast'inde Jordan, David Coulthard'a, "Kısa vadede Vettel'e bakacağımı söylemeliyim."

"Çünkü bu araçları kullanmanın eskisi kadar zor olmadığını biliyoruz, benim zamanımda şarap fıçısı büyüklüğünde bir boyuna ihtiyacınız vardı."

"Bu çok saçma, araçlar o kadar zor değil ve bu yüzden uzun ömürlü oluyorsunuz. Bu yüzden [Fernando] Alonso devam edebiliyor ve bu yüzden çok daha yaşlı pilotlar var."

"Bence Vettel, Almanya'daki temas nedeniyle çerçevenin içinde olmalı. Michael'a daha önce ne olduğunu biliyoruz, Ferrari'den ayrıldı ve nereye gitti? Mercedes'e geri döndü, yani bu bir olasılık."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team and Sebastian Vettel Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Evet Esteban Ocon söylentileri var, hatta Alex Albon da düşünülüyor ama ben onu ilerleyen yıllarda Sergio Perez'in yerine geçebilecek bir isim olarak görüyorum."

"Formula 1'in gidişatına bakarsak, ben olsaydım Vettel'i düşünürdüm. Bence bu iyi bir seçim. Mercedes için de mantıklı, araçta bir Alman pilot olacak."

"Şimdi uzun, çok uzun bir süre boyunca yapmayı planladıkları tüm reklamları gözden geçirmek zorundalar. Lewis Hamilton'ın takımdan ayrılacağını bildiğiniz halde onun reklamını mı yapacaklar? Bu durum tüm manzarayı değiştirir, bunun büyük bir sürpriz olduğunu söylemeliyim." dedi.

Jordan'ın fikrine yanıt veren Coulthard, Vettel ile yakın zamanda yaptığı bir görüşmenin, doğru seçeneğin ortaya çıkması halinde geri dönüşü düşünmeye istekli olduğunu gösterdiğini söyledi.

"Vettel ile geçen yıl Nurburgring'de eski Red Bull'lardan, V8'lerden birkaçını sürdüğümüz bir etkinliğe katıldık."

"Tekrar yarışmaya kapalı olmadığı konusunda çok konuşuyordu. Hâlâ Formula 1'de kendisi için bitmemiş bir iş olduğunu düşünüyordu."

Ancak Coulthard, kararı veren kişi kendisi olsaydı, Vettel yerine Fernando Alonso'yu düşünmeye daha meyilli olacağını söyledi.

Coulthard, "Mercedes'in yerinde olsaydım, Vettel yerine Alonso'yu alırdım. Çünkü o yarışmaya hazır."

"Aston Martin'den dolayı motoru ve güç ünitelerini anlıyor, hâlâ adeta bir gladyatör gibi."

"Evet, belki Seb oradayken Aston'un gelişimi konusunda biraz zorlanıyordu. Ama Fernando Alonso Lance Stroll'e karşı bir üstünlük yakaladı." Yani eğer şansım varsa Fernando'yu alırım."

"Tabii ki Vettel iyi bir seçenek olabilir ve kesinlikle iyi bir pazarlama hikayesi de olabilir - ama George tarafından zorlanmazsa. George'un fevkalade hızlı olduğunu düşünüyorum. Yani bu Seb için kolay olmaz."

"Yani araca büyük bir isim koyarlarsa ve 2025'te hâlâ kazanamazlarsa bu iyi olmaz." dedi.