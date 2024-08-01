Alonso ve Sainz'ın kazaları, FIA'nın kuralları değiştirmesine neden oldu!
FIA, Fernando Alonso ve Carlos Sainz'ın Çin Grand Prix'si hafta sonunda yaşadığı olaylardan sonra kurallarda değişiklikler yaptı.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, rejoins the track after crashing, while missing his front wing
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
FIA, sezon başında Carlos Sainz ve Fernando Alonso'nun karıştığı kazaların ardından Formula 1 Spor Yönetmeliklerinde değişiklik yaptı.
Bu iki olay, bu yılki Çin Grand Prix'sinde meydana geldi. İlk olay, sprint yarışında Alonso ve Sainz arasında yaşanan çarpışmada gerçekleşti.
Aston Martin pilotu, Sainz ile U şeklindeki 14. virajda temas etmesinin ardından lastik patlaması sonucu sprint yarışından çekilen tek sürücü oldu. Alonso daha sonra Instagram hesabından olayla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi.
Şimdi, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi ile yapılan bir toplantının ardından Alonso’nun kazasından ve Sainz’ın sıralama turlarında yaşadığı olaydan sonra F1 Spor Yönetmeliklerinde iki önemli değişiklik yaptı.
FIA, Fernando Alonso cezasından sonra kural değişikliği yapıyor
Alonso, çarpışmaya neden olduğu için 10 saniyelik bir zaman cezası aldı, ancak bu ceza yarıştan çekilmeyi tercih ettiği için finiş pozisyonunu etkilemedi. Normalde, yarıştan çekilen sürücülere verilen cezalar, bir sonraki yarış için grid cezası olarak uygulanır. Bu, Esteban Ocon'un Monako GP'sinin açılış turunda Pierre Gasly ile çarpışmasından sonra başına gelmişti.
Ancak Alonso'nun kazası sprint yarışında olduğu için, F1 kuralları cezanın bir sonraki yarışa taşınmasına izin vermiyordu. O dönemde hakemler, yönetmeliklerde bir eksiklik olduğunu belirterek, cezaların taşınıp taşınamayacağı konusunda yönetmeliklerdeki dilin “biraz belirsiz” olduğunu söylediler ve bir değişiklik yapılmasını önerdiler.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Madde 54.3'te revize edilen bir madde artık şöyle diyor: “Bir sürücüye yukarıdaki cezalardan herhangi biri verilirse ve bu sürücü a) veya b) durumunda sprint seansında veya yarışta klasman dışı kalması ya da c) veya d) durumunda sprint seansından veya yarıştan çekilmesi nedeniyle cezasını çekemezse, komiserler sürücüye bir sonraki yarışında bir grid cezası verebilir.”
Yönetmeliklerde yapılan bir başka değişiklik de şu kuralı kapsıyor: “Sıralama seansı veya sprint sıralama seansı sırasında aracı pistte duran herhangi bir sürücü, bu seansta daha fazla yer almaya devam edemeyecektir.”
Sainz, Çin GP’sinin sıralama turları sırasında Ferrari'sini çarptıktan sonra seansa devam etmişti. Aston Martin, seansa devam etmemesi gerektiğini belirterek itirazda bulunmuştu.
Bu itirazları reddedildi, ancak FIA şimdi kuralı şu şekilde revize etti: “Sıralama seansı veya sprint sıralama seansı sırasında pit şeridi dışındaki herhangi bir alanda aracı duran ve fiziksel yardım alan herhangi bir sürücü, bu seansta daha fazla yer almaya devam edemeyecektir.”
Sainz piste tekrar katıldığında dışarıdan herhangi bir yardım almamıştı, yani revize edilen kural uyarınca da eylemleri hâlâ kurallara uygun olacaktı.
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