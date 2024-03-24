Alonso ve Russell, son tur kazası nedeniyle inceleme altında!
Avustralya GP'nin son turunda yaşanan kaza nedeniyle Fernando Alonso ve George Russell inceleme altında.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in the garage
John Toscano / Motorsport Images
Yarışın son bölümünde, pistteki en yakın isimler 6. sıradaki Fernando Alonso ile daha geç pit yapması sayesinde lastik avantajı yakalayan George Russell'dı.
Russell, bir süredir Alonso'yu kovalıyordu ve son turlarda Aston Martin sürücüsü üzerindeki baskıyı arttırdı.
Ancak Russell, 7. virajda pist dışına çıkmasının ardından bariyerlere vurdu ve Mercedes aracı bir süre sürüklendikten sonra pist üstünde yan bir şekilde vurdu.
Yarışın son turu, sanal güvenlik aracı altında tamamlandı.
Russell, aracından yara almadan çıkarken sağlık merkezine götürüldü. Alonso ise yarışı 6. sırada tamamladı.
Hakemler, damalı bayrağın sallanmasının ardından kazayı inceleme altına aldılar.
Alonso, Türkiye saati ile 9:20'de hakemlerle görüşecek.
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