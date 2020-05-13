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Formula 1 / Son dakika

Alonso ve Renault ortaklığı yeniden mi başlıyor?

paylaşım
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Alonso ve Renault ortaklığı yeniden mi başlıyor?
Ekleyen:
, Editör
13 May 2020 16:40

Fernando Alonso ve Renault'nun yeniden birlikte çalışabileceği yönünde söylentiler hız kazanırken, taraflar Twitter üzerinden birbirleriyle ilgili paylaşım yaptılar.

Son günlerde hızlanan Formula 1 pilot piyasasında kazan kaynamaya devam ediyor.

Sebastian Vettel'in 2020 sonunda Ferrari'den ayrılacağını açıklamasının ardından başka pilotların geleceğine dair de ilginç iddialar gündeme geldi.

Vettel'in ayrılığından çok geçmeden, Ferrari'ye Daniel Ricciardo'nun mu yoksa Carlos Sainz'ın mı geleceği düşünülürken İtalya'dan gelen çok ciddi iddialar, Sainz'ın takıma katılacağı yönünde oldu.

Bir diğer iddia ise Renault pilotu Ricciardo'nun McLaren'la anlaşmaya çok yakın olduğu şeklindeydi.

Ancak  aynı şekilde Vettel'in de adını McLaren ile ananlar var.Bunların dışında farklı şeyler de olmuyor değil.

Hem Renault, hem de Fernando Alonso sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerini içerek paylaşımlarda bulunmaya başladılar.

 

Tam olarak Alonso'nun F1'deki umudunu kestiğinin düşünüldüğü dönemde bu paylaşımların olması, Alonso'nun 2021'de F1'e geri dönebileceği yönündeki beklentinin canlanmasına neden oldu.

Alonso daha önce iki farklı dönemde Renault adına yarışmış, 2005 ve 2006'da dünya şampiyonu olmuştu.

Bu paylaşımlar gündemi kullanarak eğlenmek için mi yapılıyor henüz bilinmiyor.

Ancak Renault'da Ricciardo'nun McLaren'e geçeceği iddiaları gerçekleşirse, o zaman böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi sürpriz olmayacak.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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