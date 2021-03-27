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Formula 1 / Son dakika

Alonso ve Ocon'un hedefi yarıştan puanla ayrılmak

Ekleyen:
, Editör

Bugünkü sıralama seansının Alpine F1 takımı için karışık duygularla geçtiğini söyleyebiliriz. Takımın pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon, Bahreyn'deki seansın gidişatını bizlere aktardı.

Alonso ve Ocon'un hedefi yarıştan puanla ayrılmak

takımın 2 kez dünya şampiyonu pilotu Fernando Alonso, öncelikle 9. sırayı almayı beklemediğinden bahsetti: “Muhtemelen bunu beklemiyordum diyebilirim, hafta sonu zorlu geçti, aracın arka kısmına yönelik pek özgüvenli değilim, ayrıca aracın frenleme performansı da testlerdekinden farklıydı."

"Tabii ki sezonun henüz ilk sıralama seansı olduğundan ne bekleyeceğinizi bilmiyorsunuz fakat 9. sırayı almış olmaktan mutluyum.”

Alpine'ler antrenman seanslarında biraz zorlanıyor gibi görünüyordu fakat sıralama seansı başladığında her 2 sürücü de araçta istedikleri performansı yakalamış gibi görünüyordu.

Konu hakkında Alonso şunları söyledi: “Sıralama seansından büyük beklentilerim vardı. Sanırsam rüzgar yönü değişti ve hava sıcaklıkları düştü, bunun ayrıca sürüş stilim için de iyi olacağını düşünüyordum dolayısıyla sıralama seanslarına biraz daha özgüvenli girdim fakat aslında umduğundan da iyi geçtiğini söyleyebilirim."

"Şimdi yarışa odaklanacağım, yarın benim için yeniden birçok şeyin ilki olacak: start çizgisindeki ilk seferim, 1. virajda sorunlardan ilk kaçışım olacak. Ayrıca pit stoplar da... 2 saniyelik pit stoplar tekrar yeni gibi hissettirecek, yani yarın ilk defa deneyimleyeceğim çok şey olacak, bunları sabırsızlıkla bekliyorum.”

2 yıl aradan sonra F1'e dönen Alonso'ya bunu yaparken halen adrenalin alıp almadığı sorulduğunda İspanyol pilot şu cevabı verdi: “Yarışta daha az olduğunu itiraf etmeliyim, çünkü kendinizi lastik yönetimine göre ayarlamanız gerekiyor."

"Sıralamada bu tür lastiklerle, düşük yakıtla, bu kadar zirvede bir performans sergileyince aldığınız adrenalin ve sürüş zevki inanılmaz oluyor.”

Alonso son olarak yarış için sahip oldukları hedeflerden bahsetti: “Bilmiyorum, dediğim gibi ilk defa arka arkaya 57 tur atacağım, bunu daha önce testler sırasında hiç yapmadım fakat birkaç puan kazanırsak mutlu olacağım."

"Hedefimiz ilk 10’a girmek olacak. Biliyorum, arkamızda bizden daha hızlı birkaç kişi olduğunun farkındayım, sıralama seansında orta hamurları denediler ve işe yaramadı fakat muhtemelen bizden daha hızlılardır. Fakat eğer iyi bir başlangıç ve strateji yapabilirsek, ilk 10’a girebileceğimizi düşünüyorum. ”

Sonrasında sözü alan Esteban Ocon, sıralama seansında yaşadığı şanssızlıklardan bahsetti: “İlk denememde küçük bir blokaj yaşadım, bu da biraz zaman kaybetmeme sebep oldu. 2. turda hepsini geri kazanabilirdik fakat işe yaramadı, durum böyle.”

“8. virajın çıkışında Carlos Sainz’den kaynaklanan sarı bayrağa takıldık, yani çıkışta tam gaz gidemedim, ayağımı çekip elbette kurala uydum."

"Bundan dolayı yarım saniye kaybettik bu da 2. antrenman seansında elenmemize sebep oldu. Araçla iyi bir ilerleme kat etmiştik, bu sıralama seansında iyi bir performans kaydedebileceğimizi düşünüyorduk, yani çok üzücü oldu. Büyük bir hayal kırıklığı."

"Son birkaç seanstır bu sarı bayraklara yakalanıyorum, ne yazık ki kurallar böyle. Yarın yeniden yukarılara dönmemiz gerekecek, puan alabilecek bir sıralamaya dönebilmek için her şeyimizi vereceğiz.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Esteban Ocon , Fernando Alonso
Takımlar Alpine
Editör Memet Kağan Bilgili

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