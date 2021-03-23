Alonso ve Ocon'un Bahreyn hedefi "güçlü bir yarış çıkarmak"

Fernando Alonso, bu hafta sonu iki yıllık aradan sonra ilk F1 yarışına çıkacak ve Bahreyn GP öncesi çeşitli açıklamalarda bulundu.

İspanyol pilot, "Hafta sonu için oldukça heyecanlıyım. Bu an için sadece testlerde veya kışın her iki fabrikada çalışmalar yapmakla kalmadık, ben de aynı zamanda kişisel olarak da çok fazla hazırlık yaptım."

"Alpine F1 takımına katılmayı kabul ettiğim günden beri, bu sezon için hem fiziksel hem de zihinsel olarak mümkün olduğunca iyi şekilde hazırlanmaya çalıştım. Formula 1'den uzak kaldığım dönemde özellikle farklı yarış stilleri anlamında çok şey öğrendim. Ancak şimdi F1'e dönüyorum ve oldukça motiveyim. Testlerde aracın direksiyonuna geçmek eğlenceliydi ama şimdi yarışa katılmak için sabırsızlanıyorum."

A521'i geçen yılki araçla karşılaştırması istendiğinde Alonso, "Testlerde çok fazla mesafe tamamladık ve bu da, sezonun geri kalan kısmı için bir temel oluşturduğu için çok önemli. Bahreyn'de üç günlük sezon öncesi programımızın çoğunu tamamladık ve bu açıdan nispeten memnunuz. Performansa gelirsek, şu anda bu konuda bir şey söylemek için çok erken. Bence herkesin düşük yakıt yüküyle, en hızlı lastiklerle ve motorun tüm gücünü kullandığı cumartesi günkü ilk sıralama seansına gidene kadar gerçek güç düzenini öğrenemeyeceğiz. Umarım bazı sürprizler olur." dedi.

Bahreyn'de sürüş yapmayı sevip sevmediği sorusuna, "Bu, hızlı virajların ve uzun düzlüklerin karışımıyla iyi bir pist. Burada geçiş yapmak mümkün ve genellikle pazar günü heyecan verici yarışlar oluyor. Testlerde 2 binden fazla mesafe tamamladık ve hem bu piste, hem de hafta sonuna iyi hazırlanmış gibi hissediyoruz. Testlerde gördüğümüz üzere buradaki hava şartları aracın performansını büyük oranda etkileyebiliyor. Bu yüzden bu konuda biraz tedbirli davranıyoruz. Şahsen güçlü bir ilk yarış hedefliyorum." yanıtını verdi.

Esteban Ocon ise şunları ekledi: "Test bizim iyi geçti. A521'in hissiyatından ve takım olarak çalışma şeklimizden mutlu olarak ayrıldım. Bazı yeni fikirler bulduk ve şimdi tüm bu bilgileri kullanıp, iyi bir hafta sonu geçirmek zorundayız."

"A521 testlerde harikaydı ve hem öğrendiğimiz hem de keşfettiğimiz şeylerden memnun kaldım. Bu renk düzeninin büyük bir fanıyım! Fernando ile ilk kez düzgün şekilde çalışmak güzeldi. Test boyunca düzenli olarak konuştuk ve araçtan çıkarken birbirimize yorumlar yaptık ve ekibi yönlendirmek adına bazı fikir alışverişinde bulunduk. Onunla bir yarış hafta sonunda ilk kez çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hedefimiz takımlar şampiyonası için mümkün olduğunca çok puan toplamak ."

"Geçen sezon ilk Formula 1 podyumumu, her ne kadar dış pist düzeninde de olsa burada almıştım ve çok özeldi. Geçen hafta padoka gediğinde o geceyi hatırladım. Bunu tekrarlamak güzel olur ancak gerçekçi kalacağız ve güçlü bir hafta sonu geçirip, ortaya çıkan herhangi bir fırsatı değerlendirmeye çalışacağız."