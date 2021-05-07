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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Alonso ve Ocon, verimli geçen antrenmanlardan sonra temkinli davranıyor

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Alpine, Portimao’daki güçlü formunu İspanya’da da sürdürüyor ama Fernando Alonso sıralama seansına kadar kendilerini geliştirmeye devam etmezlerse birkaç pozisyon kaybedebileceklerini düşünüyor.

Alonso ve Ocon, verimli geçen antrenmanlardan sonra temkinli davranıyor

Geçtiğimiz yarış hafta sonu sıralama turlarında Esteban Ocon'un, 6. sırayı yerleşmesinin ardından yarışta iki Alpine pilotu da ilk 10'da finiş görmeyi başarmıştı. Barselona’da ise güçlü formu koruyan takım, ikinci antrenman seansını dört ve beşinci sırada tamamladı.

Alonso her ne kadar cuma günkü performanslarından motive olsa da bunun Alpine’in tam potansiyeli olmadığını ve bunu aşmanın önemli olduğunu söyledi.

“Barselona’ya, bu piste dönmüş olmak çok güzel. Bahreyn’deki sezon öncesi testlerinden sonra ilk kez araç iyi hissettirdi ve bütün antrenman turlarında hızlıydık.”

“Aracın dengesi iyiydi, henüz daha cuma günündeyiz ve analiz edilmesi gereken daha çok şey var. Yeni güncellemeler getirdik ve bunları analiz etmeye devam ediyoruz ama sorunsuz geçen bir günden dolayı mutluyuz ve umarım yarın da böyle geçer."

“Bizim için her şeyi bir araya getirdiğimizde daha fazlasının geleceğini düşünüyorum. Ancak cuma günü programları yaymaya çalışıyoruz, her iki araç da antrenman sırasında günün farklı saatlerinde farklı şeyler deniyor ve genel hissiyat iyi yönde ama yine de bilmiyorum."

“Sıralamaların çok yakın geçeceğine inanıyorum, kısa bir tur olacak bu yüzden 0.2 saniye içinde sekiz ya da dokuz araç olacağını düşünüyorum ve bu grubun önünde olmak istiyoruz.”

Alonso'nun takım arkadaşı Esteban Ocon, Portekiz'de olduğu gibi cuma performansı konusunda da temkinli davrandı ancak Alpine'in öğleden sonra seansında ne kadar güçlü bir performans sergilediği göz önünde bulundurulduğunda bu işaretlerin umut verici olduğunu kabul ediyor.

Fernando Alonso, Alpine F1 in the Press Conference

Fernando Alonso, Alpine F1 in the Press Conference
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Fotoğraf: FIA Pool

Ocon, "İlk antrenmandan ikinciye, aracın hissiyatı konusunda büyük bir adım attığımızı düşünüyorum ancak bugün daha cuma."  

“Yarın tekrar röportaj verdiğimde, yine bu eğer olduğumuz yerdeysek çok mutlu olacağım ama yarın bu seviyede olmak çok önemli. Bugün her şey veri toplama ve daha iyi performans gösterebilmek için getirdiğimiz birkaç güncellemeyi anlamakla ilgiliydi. Bu pist Portimao'dan çok daha farklı, bu yüzden bu gece üstünden geçmemiz gereken çok şey var." 

“Bu hafta sonu boyunca yaptığımız gibi her seansta gelişmeye çalışmak çok önemli olacak. Lastikleri burada nasıl daha iyi çalıştırabileceğimizi anlamak önemli çünkü burası Portimao'dan çok farklı ve her küçük şeyi optimize ediyor."

"Ayrıca aynı zamanda [kendimi] Fernando ile karşılaştırmak da anahtar noktalardan çünkü araçlar birbirine çok yakın olduğu zaman, ikinizin de birbirinden öğrenebileceği bazı küçük sürüş hileleri oluyor. Bu yüzden verimli bir gündü ve bu gece tüm bunların üstünden geçmek önemli olacak.” dedi.

 

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Selin Elif Köse

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