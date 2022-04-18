Alonso ve Ocon, Piastri'nin F1'e gireceğinden emin

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21 yaşındaki Avustralyalı pilot Oscar Piastri, son yıllarda elde ettiği başarıların ardından yeni neslin en yetenekli sürücülerinden birisi olarak öne çıktı.

İlk denemesinde hem Formula 3'ü hem de Formula 2'yı kazanan Piastri, Alpine'in sürücü programında yetişti fakat şampiyonluklarına rağmen Alpine'de kendisine boş bir koltuk bulamadı.

Bundan ötürü bu yıl yedek pilotluk yapıyor ve simülatörde yoğun şekilde çalışıyor. Ayrıca bu yıl birden fazla kez yeni A522'yi sürecek.

Fernando Alonso'nun kontrat yenilemesi halinde 2023'te Alpine'de kendisine yer bulma ihtimali olmayan Piastri'ye Alpine pilotlarından destek geldi.

Esteban Ocon, "Oscar harika bir adam. Takımın çalışmalarında aktif rol oynadığını söylemem gerekiyor."

"Alpine'in kendisi için planladığı yoğun bir test programı var. Bu da onun hazırlık sürecine olumlu yansıyacak."

"Yakında Formula 1'de yer alacağına eminim. Hangi takımda olur bilmiyorum ama hak edenlere fırsatlar veriliyor. Oscar da o isimlerden birisi."

"Tüm büyük serilerde şampiyonluklar kazandı, son derece profesyonel ve çok azimli. Bu yüzden onu yakında şampiyonada göreceğimizden şüphem yok." dedi.

Alonso da aynı fikirde.

İspanyol pilot, "Elbette Oscar çok yetenekli bir pilot. Bu, tüm alt kategorilerde aldığı şampiyonluklarla kanıtlanan bir durum. O harika bir profesyonel, çok çalışkan ve simülatörde çoğun şekilde çalışıyor."

"Takım bazında yaptığımız tüm toplantılara katılıyor. Aynı zamanda çok genç ve umarım yakında bir sözleşme imzalayabilir." dedi.

Oscar Piastri, Alpine Fotoğraf: Alpine