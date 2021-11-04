Alonso ve Ocon, Meksika'da çifte puan hedefliyor

Fernando Alonso, Azerbaycan GP ile birlikte çıkışa geçmiş ve pek çok yarışta puan almayı başarmıştı.

Ancak Türkiye'de ilk virajda Pierre Gasly'nin temasıyla spin attı ve geriye düştü. Amerika'da ise grid cezası alıp arkadan başladığı yarışta, arka kanat sorunuyla yarış dışı kaldı

Alonso, Meksika GP öncesi şöyle konuştu: "Austin takım olarak bizim için çok zor bir hafta sonu oldu. Cuma gününden itibaren zorlandık ve tüm hafta sonu boyunca, muhtemelen tüm sezon sahip olduğum en iyi araç olan Türkiye'deki dengeyi bulamadık."

"Ayrıca güç ünitesini, sezonun kalan yarışlarında daha yeni bir güç üniteye sahip olmak için değişirdik ve bu da pazar günü son sıradan başladığımız anlamına geliyordu."

"Buna rağmen yükselmesi kolay bir pistti ve aracımdaki arka kanat sorunu öncesinde puan alma şansımız vardı. Ayrıca yarışın dışında taraftarların spora olan desteği de harikaydı. Amerika'nın Formula 1'i gerçekten sevmeye başladığını düşünüyorum, ki bunu Austin'deki tüm hafta sonu hissettik."

"Şimdi Meksika'ya gidiyoruz ve burası, iyi geçiş fırsatlarının yanı sıra uzun bir düzlüğün olduğu bir başka eğlenceli pist. Pistin atmosferi harika ve stadyum bolümü, takvimdeki diğer hiçbir şeye benzemiyor. Şahsen futbolu severim ve o son sektör bana biraz futbol stadyumunu andırıyor. Genellikle sıcak bir yarış oluyor ve rakım yüksek. Bu da bize ve araca büyük baskı uyguluyor."

Esteban Ocon ise hedeflerinin iki araçla birden puan almak olduğunu söyledi.

"Austin'deki hayal kırıklığıyla dolu hafta sonunun ardından formumuzu yeniden yakalamamız gerekiyor. Her seansta ilerleme kaydetsek bile Austin, olmasını umduğumuz hafta sonu değildi. Analizler yaptık ve Meksika'da güçlü şekilde döneceğiz. Beşincilik savaşını her iki araçla da tutarlı şekilde puan alabilen takım kazanacak ve Meksika için hedefimiz tam olarak bu."

"Mexico City, yarışmak için iyi bir yer. Bazı nedenlerden dolayı oldukça zor ancak esas olarak güç ünitesini etkileyen ve iyi bir ayar bulmayı zorlaştıran yüksek rakım var. Aslında araçlar yüksek yere basma gücüne göre ayarlanmış durumda ancak koşullar nedeniyle düşük yere basma gücü varmış gibi geliyor. Genellikle araç çok hafif ve yol tutuş düşük hissettiriyor."

"Buna alışmak kolay değil. Asfalt çok daha düz ve pürüzsüz olduğu için, bazı yönlerden Austin'den farklı olacak. Geçmişte orada bazı iyi sonuçlar aldım; Mesela 2017'de beşinci bitirdim. Bu yüzden ritim yakalamamamız için hiçbir sebep göremiyorum."

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images