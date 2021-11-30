Alonso ve Ocon, Ballon d'Or Ödül Töreni'ne katıldı

2021 Formula 1 sezonunun sondan bir önceki yarışı için Suudi Arabistan'a gitmeye hazırlanan Alpine sürücüleri, pazartesi günü dünyanın en önemli futbol törenlerinin başında gelen 2021 Ballon d'Or ödül töreni için Paris'e gittiler.

Alpine, bu etkinliğin ana sponsoruydu ve Alonso - Ocon'un görevi, en iyi futbolcuya verilecek ödülün A110 ile etkinlik merkezine getirilmesini sağlamaktı.

Alonso ve Ocon, oldukça şık bir takım elbise ve kaskla birlikte A110'a bindiler ve ödüllerle birlikte Paris'taki ödül töreninin yolunu tuttular. Sonrasında ödülleri aracın bagajından alarak, törenin yapıldığı sahneye getirdiler.

İkili, kasklarını çıkarana kadar kimse onların Alonso ve Ocon olduğunu bilmiyordu. Bu sebeple kasklarını çıkardıkları anda, küçük çaplı bir şaşkınlık yaşanmış oldu. Sonrasında ikili kısa bir süre duygularını paylaştıktan sonra yerlerine geçti.

Gecede, futbol dünyasının en prestijli ödülünü Lionel Messi kazandı. Arjantinli futbolcu, Ballon d'Or’u 7. kez kazandı.

Alonso ve Ocon ise törenin ardından Suudi Arabistan GP için hazırlıklara koyuldular.

Şu anda Alpine, takımlar şampiyonasında AlphaTauri ile kıyasıya bir rekabet içerisinde ve bitime iki yarış kala aralarında 25 puan var.

Törene dair görüntüler: