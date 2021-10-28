Alonso ve Ocon, Alpine'in Austin'deki sorunları çözeceğine inanıyor

Her iki sürücü birden Austin'de, özellikle aracın arka tarafında yaşadıkları sorun nedeniyle yarış dışı kaldılar. Ancak Alpine ikilisinin yarışı, ondan öncesinde de unutulacak bir yarış hâline gelmişti.

Ocon, Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi ile ilk turda yaşadığı temasın ardından ön kanat hasarı aldı ve iyi bir tempo yakalayamadı. Alonso ise Giovinazzi ve diğer Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen ile 10.luk için sürekli bir mücadele içerisine girdi.

Bu hafta sonu ise Monza'dan beri iki Alpine aracının birden üçüncü sıralama seansına kalamadığı ilk hafta sonuydu ancak Alonso'nun güç ünitesi değiştirdiği için arkadan başladığı da bir gerçek.

Buna rağmen Alonso, takımının COTA'da neden bu kadar kötü olduğu konusunda bir cevap bulmasını umuyor.

2 kez dünya şampiyonu İspanyol pilot, "Umuyorum ki bu konu hakkında bazı cevaplar bulabiliriz."

"Bence araç yarışta daha iyiydi, kesinlikle daha rekabetçi hissettirdi ve kesinlikle Alfa Romeo, Aston Martin ve hatta Tsunoda'dan daha hızlıydık."

"Antrenmanlarda bugünkü kadar hızlı değildik, bu nedenle yarışta ileriye iyi bir adım attık ancak Sochi ve Türkiye'de olduğumuz kadar iyi değildik, bu nedenle analiz etmeye devam etmemiz gerekiyor."

"Muhtemelen tümsekler nedeniyle oldu çünkü Austin pistinin karakteristiği nedeniyle spesifik bir süspansiyon ayarı kullandık, bu nedenle doğru ayarı bulamadık. Bunları analiz edip Meksika'ya en iyi formumuz ile geri döneceğiz." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW43B, battles with Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ocon ise Alpine'in yaz arasından sonra bu kadar rekabetçi olmasının ardından böyle sorunlar yaşayacağını beklemediğini söyledi. Austin ile beraber Enstone merkezli takımın 15 yarışlık üst üste puan alma serisi sona erdi. Takım en son Bahreyn'de puan alamamıştı.

Fransız pilot konu hakkında, "Tabii ki de bu kadar zorlanmayı hiçbirimiz beklememiştik. Antrenmanlar boyunca araçla çok fazla mücadele ettik ancak her seansta çok iyi geliştik."

"Sıralamalar umduğumuz kadar iyi değildi ancak ilk antrenmanlardan beri çok geliştik, yarışta ise yeniden büyük sorunlar yaşadık."

"Bunları analiz edip daha güçlü şekilde dönmemiz gerekiyor. Ancak bu pist tamamen kendine özgü bir pist, tüm diğer pistler ile karşılaştırmak çok daha zorlu olurdu. Burası oldukça fazla tümseğe sahip. Bu nedenle bakmamız gereken bir sürü veri var."