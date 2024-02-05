Alonso, Hamilton ile takım arkadaşıyken yaşadıkları 'sorunları' anlattı

Alonso ve Hamilton, Hamilton'ın çaylak sezonunda McLaren'de bir sezon boyunca takım arkadaşlığı yaptı.

İkili pistte birbirleriyle mücadele ettikçe, pistte küçük manevralara ve çamur atmalara yol açan bir tartışma patlak verdi.

McLaren'in kendisini desteklemediğini düşünen Alonso, takımının gizli Ferrari IP'sine sahip olduğunu FIA'ya bildirmekle tehdit ettiğinde, ortaklığın küllerinden SpyGate ortaya çıktı. Dönemin takım patronu Ron Dennis, FIA başkanı Max Mosley'i bizzat aradı.

İspanyol pilot şimdi de 2007'de Hamilton'la yaşadığı ve bu dramı tetikleyen rekabet hakkında konuştu.

'Fernando' adlı yeni bir DAZN belgeselinde konuşan Revealed' adlı belgeselde konuşan çifte Dünya Şampiyonu şunları söyledi: "Şimdi başka tür bir rekabet var, gelecekte arkadaş olacağımızı sanmıyorum... Bence pek çok şeyi paylaşmıyoruz."

"Ancak 2007'de rekabetin daha yüksek bir seviyeye çıktığı doğru."

"Aynı takımdaydık, aynı garajdaydık, birçok kez birlikte seyahat ettik, toplantılardaydık ve bu gerginlik ve sürtüşmenin oluştuğunu fark etmeye başladık."

"Takım, aracı geliştirmek için ikimiz için de iyi olacak bir yön veya felsefe benimsemedi."

"O yıl ilişkinin uyumunu bozan pek çok şey vardı. Gençtik, olgunlaşmamıştık, ben lider pilottum ve pek çok çatışma yaşadık."