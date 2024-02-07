Alonso ve Hamilton, Jerez'de piste çıktı
Pirelli lastik testleri kapsamında Aston Martin ve Mercedes pilotları Jerez'e gittiler.
Formula 1'de lansman dönemi resmen başladı fakat arka planda zaten Formula 1 araçlarıyla piste çıkan isimler var.
Geçen hafta Ferrari pilotları Barselona'da piste çıkmış ve Pirelli için 2025 F1 lastiklerini test etmişlerdi. Testte 2023 SF-23 kullanılmıştı.
Şimdi ise Aston Martin ve Mercedes pilotları, lastik testi için İspanya'daki bir başka pist olan Jerez'e gittiler.
Lewis Hamilton Salı günü Ferrari'ye geçeceğini açıkladıktan sonra ilk kez bir Mercedes'in direksiyonuna geçti.
Yedi kez dünya şampiyonuna gün boyunca Aston Martin pilotu Fernando Alonso eşlik etti.
Testte Mercedes geçen yılki W14, Aston Martin ise AMR23'ü kullandı.
Günün en iyi zamanı Fernando Alonso tarafından belirlendi - 1:18.752. Deneyimli pilot 156 tur tamamlayarak, kış sezonunun pasını üzerinden attı.
Lewis Hamilton 126 turu tamamlarken, en hızlı turu 1:18.936 oldu.
Pirelli testleri Çarşamba günü de devam edecek . Hamilton ve Alonso'nun yerini George Russell ve Lance Stroll alacak.
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