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Formula 1 / Son dakika

Alonso ve Dennis'in attığı mesajlar Hamilton'ı etkilemiş

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Alonso ve Dennis'in attığı mesajlar Hamilton'ı etkilemiş
Ekleyen:
14 Kas 2019 19:25

Lewis Hamilton eski takım arkadaşı Fernando Alonso ve eski takım patronu Ron Dennis'in altıncı şampiyonluğu sonrası kendisine mesaj attığını ve bunun şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Mercedes pilot, altıncı şampiyonluğunu iki hafta önce Austin'de almayı başardı ve şimdi Michael Schumacher'in yedi şampiyonluğuyla arasında sadece bir şampiyonluk kaldı.

Hamilton'ın son şampiyonluğu sonrası Sebastian Vettel ve Fernando Alonso gibi isimler, İngiliz pilotu kutladı.

Vettel direkt olarak Austin'deki yarıştan sonra Hamilton'ı tebrik etmeye giderken, Alonso da İngiliz pilota mesaj attı.

Brezilya GP öncesi konuşan Hamilton, "Beni tebrik edenlerin sadece yarısına cevap verebildim. Bana attıkları mesajlar için herkese minnettarım. 400'den fazla mesaj vardı."

"Tanınırlık beni yönlendiren bir şey değil, ancak diğer pilotlardan ve özellikle yeteneklerine çok saygı duyduğum Sebastian gibi birisinden tebrik edilmek onurdu."

"Özellikle biz 20 sürücü, yaptığımız işi yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve sadece birkaçımız yıldan yıla kazanmanın ne kadar zor olduğu gerçeğini biliyoruz. Seb o isimlerden birisi ve bu yüzden gerçekten harika."

"Ayrıca Fernando'dan bir mesaj aldım ve bu oldukça şaşırtıcıydı. Bunun için minnettarım. Birlikte çok zor şeyler yaşadık ama elde ettiği başarılara ve yeteneğine her zaman saygı duydum."

"Ron Dennis'in mesajını görünce, bu bana gerçekten çok dokundu. Henüz 10 yaşındayken onunla tanıştım ve içimdeki bu şeyi babam dışında gören tek kişi oydu."

"Bana yeteneklerini gösterme, büyüme ve öğrenme fırsatı verdi. O olmasa bugün büyük olasılıkla Formula 1'de olamazdım. Maddi sorunlar yüzünden devam edemezdim." 

"Ron'a sonsuza dek minnettarım ve daima ona sevgi duyacağım. Umarım bir şekilde bundan gurur duyuyordur. Bana ne kadar gurur duyduğunu söyledi. Umarım tüm bunların bir parçası olduğunu hissedebiliyordur." dedi.

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Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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