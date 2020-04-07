Alonso ve Briatore, F1’deki insan değerini vurguladı

2005 ve 2006’da Renault’da şampiyonluklar yaşayan Alonso ve Briatore, mühendisler ve milimetrelik hesaplamalarıyla beraber Formula 1’deki insan değerini vurguladı.

Koronavirüs nedeniyle yarışlara verilen arada bu iki isim, 2004 Brezilya Grand Prix’sinin startını hatırlattı.

Gerçekleştirdikleri sohbette ikili, modern F1’de mühendislerin sahip olduğu aşırı kontrolden ‘pişman olduklarını’ belirtti. İkili, bir insanın hislerini bir makinenin asla sahip olamayacağını söyledi ve bunu 2004 Brezilya GP örneğiyle açıkladı.

Alonso, “2004 Brezilya GP’ye başlamak üzereydik. Sanırım altıncı sırada başlayacaktım ve şiddetli bir yağmur vardı. Kesinlikle yağmur lastiklerine sahip olduğumu düşündüm, ancak lastik battaniyeleri çıkartılınca kuru zemin lastiklerinin takılı olduğunu gördüm.”

“Takım telsizinden bu durumu sordum ve diğerlerinin de bu lastikte olduğunu söylediler. Kimlerin kuru zemin lastiğini sorduğumda ise ‘Takım arkadaşın’ cevabını aldım. Yani iki Renault olarak fırtınanın ortasında kuru zemin lastiğindeydik. İlk turlarda son sıraya düştük. Ancak sonrasında yağmur durdu ve herkes pite gelince ilk iki sıraya yükseldik.” ifadelerini kullandı.

O yarışın galibi Juan Pablo Montoya olurken, Alonso dördüncü sırada finiş görmüştü. Ancak bu yarışın anısı, İspanyol sürücü için her zaman hatırlanacak bir anekdot olarak kaldı.

Diğer yandan Alonso, İspanyol taraftarların İspanya GP’ye her yıl aralıksız geldiğini de hatırladığını söyledi.

“Piste geldiğimizde, tüm tribünlerin mavi olduğunu hatırlıyorum. Tour de France gibiydi. Çok kalabalıktı.”

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