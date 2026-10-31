Formula 1 Meksika GP

Alonso ve Albon Meksika GP taraftar sahnesinde şakalaştı

Austin'deki temasın ardından gündeme gelen Fernando Alonso ve Alex Albon, Meksika'daki taraftar sahnesinde şakalaşarak aralarındaki gerginliği azalttı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 17:40

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Meksika Grand Prix’si etkinlikleri kapsamında taraftar sahnesine çıkan Williams ve Aston Martin pilotları arasında renkli anlar yaşandı. Austin yarışında yaşanan temasın ardından Alex Albon’u sert sözlerle eleştiren Fernando Alonso, sahneye çıktığında doğrudan Albon'un yanına giderek esprili bir şekilde boğazını sıkar gibi yaptı ve Albon da gülümseyerek elini sıktı.

Formula 1 resmi hesabı, ikili arasındaki eğlenceli anları Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Gönderide, "Alonso, Austin'deki olayın ardından Albon'dan intikam alıyor." mesajına yer verildi.

Sahnede ikili arasında yaşanan bu tatlı sert etkileşimin ardından Williams takım patronu James Vowles da Alonso’nun Williams ve gridin arka sıralarındaki pilot kalitesine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Yaşanan olayı değerlendiren ve Alonso'nun grid kalitesi hakkındaki iddialarına katılmadığını belirten James Vowles, şu ifadeleri kullandı: "Fernando sporun en büyük efsanelerinden biri ve kendi fikrini söyleme hakkına elbette sahip ancak ben onun bu görüşüne katılmıyorum.”

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“Austin'de yaşanan şey sıradan bir yarış kazasıydı ve hakemler konuyu zaten detaylıca inceledi.”

“Bugün Formula 1 gridi yarış galipleriyle ve podyuma çıkabilecek potansiyeldeki pilotlarla dolu, buna Alonso'nun kendisi de dahil. Bana göre mevcut grid, spor tarihinde gördüğüm en yüksek pilot kalitesine sahip gridlerden biri.”

“Hepimiz arka gruptaki mücadelenin ne kadar yakın olduğunu biliyoruz. Artık gridin gerisinde geçmiş yıllara kıyasla çok daha sert bir rekabet yaşanıyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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