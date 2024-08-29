Alonso umutlu değil: "Monza, Aston Martin için zor geçecek"
Fernando Alonso'ya göre Monza, kâğıt üzerinde kendilerine uygun bir pist değil.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Zandvoort'ta ancak bir puan alabilen Fernando Alonso, Monza yarışı öncesinde görüşlerini paylaştı.
Perşembe günü basın karşısına çıkan Alonso, yarışla ilgili şöyle dedi: "Burası kâğıt üzerinde bizim için en iyi pist olmayabilir. Yine de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor."
"İlk antrenman seansında farklı şeyler deneyeceğiz. Bunlar sadece Monza için değil, uzun vadeli projeler ve aracı anlamak için de önemli olacak."
"Yani her halükarda çok faydalı bir hafta sonu bizi bekliyor. Sıralama turlarında ve yarışta elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
"Öte yandan büyük umutlar beslediğimiz Zandvoort'ta sadece bir puan aldık ve şimdi endişelendiğimiz Monza'ya geldik."
"Yarışlar her zaman beklenmedik şekilde gelişiyor. Bu açıdan belki de iyi bir hafta sonu olabilir. Yine de kâğıt üzerinde zor bir yarış bekliyoruz."
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Hollanda GP'de sıralama turları ve yarış arasındaki performans değişikliğinin sebebini anlayıp anlamadıkları sorusuna Alonso şöyle yanıt verdi: "Evet, bizim için her şey çok açık. Hız kaybı yok; sadece yarıştaki hızımız bu."
"Son beş yarışta da hızımız buydu. Her zaman liderle aramızdaki fark aynı, öndeki yarışçılarla aynı mesafedeyiz."
"Her şey yüzdelerle ölçülüyor ve biz her zaman aynı yüzdeye sahibiz."
"Sadece sıralama bazen beklenenden biraz daha iyi oluyor."
Sonraki yarışlarda durumun gelişmesini bekleyip beklemediği sorusuna Alonso, "Kesinlikle bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bazı yeni parçalar getireceğiz." cevabını verdi.
Alonso, normalde 1. antrenman seansında koltuğunu Felipe Drugovich'e bırakacağını fakat durumun değiştiğini söyledi.
"Başlangıçta, sanırım ilk seansta koltuğu Felipe'ye bırakacaktım."
"Sonra anladık ki yeni asfalt düşündüğümüzden biraz daha farklı. Kerbler de düşündüğümüzden farklı."
"Yani takım planı değiştirdi ve sanırım şimdi Meksika'da direksiyona geçecek."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Wolff, Vowles'u eleştirdi: "Schumacher'le ilgili yorumuna gerek yoktu"
Perez: "Aracın davranışları virajdan viraja değişiyor"
Verstappen: "Yarış tempomuz fena değil fakat daha fazlasına ihtiyaç var"
Verstappen vites kutusu konusunda grid cezasına yaklaştı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar