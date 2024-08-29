Alonso umutlu değil: "Monza, Aston Martin için zor geçecek"

Zandvoort'ta ancak bir puan alabilen Fernando Alonso, Monza yarışı öncesinde görüşlerini paylaştı.

Perşembe günü basın karşısına çıkan Alonso, yarışla ilgili şöyle dedi: "Burası kâğıt üzerinde bizim için en iyi pist olmayabilir. Yine de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor."

"İlk antrenman seansında farklı şeyler deneyeceğiz. Bunlar sadece Monza için değil, uzun vadeli projeler ve aracı anlamak için de önemli olacak."

"Yani her halükarda çok faydalı bir hafta sonu bizi bekliyor. Sıralama turlarında ve yarışta elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Öte yandan büyük umutlar beslediğimiz Zandvoort'ta sadece bir puan aldık ve şimdi endişelendiğimiz Monza'ya geldik."

"Yarışlar her zaman beklenmedik şekilde gelişiyor. Bu açıdan belki de iyi bir hafta sonu olabilir. Yine de kâğıt üzerinde zor bir yarış bekliyoruz."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hollanda GP'de sıralama turları ve yarış arasındaki performans değişikliğinin sebebini anlayıp anlamadıkları sorusuna Alonso şöyle yanıt verdi: "Evet, bizim için her şey çok açık. Hız kaybı yok; sadece yarıştaki hızımız bu."

"Son beş yarışta da hızımız buydu. Her zaman liderle aramızdaki fark aynı, öndeki yarışçılarla aynı mesafedeyiz."

"Her şey yüzdelerle ölçülüyor ve biz her zaman aynı yüzdeye sahibiz."

"Sadece sıralama bazen beklenenden biraz daha iyi oluyor."

Sonraki yarışlarda durumun gelişmesini bekleyip beklemediği sorusuna Alonso, "Kesinlikle bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bazı yeni parçalar getireceğiz." cevabını verdi.

Alonso, normalde 1. antrenman seansında koltuğunu Felipe Drugovich'e bırakacağını fakat durumun değiştiğini söyledi.

"Başlangıçta, sanırım ilk seansta koltuğu Felipe'ye bırakacaktım."

"Sonra anladık ki yeni asfalt düşündüğümüzden biraz daha farklı. Kerbler de düşündüğümüzden farklı."

"Yani takım planı değiştirdi ve sanırım şimdi Meksika'da direksiyona geçecek."