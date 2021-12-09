Alonso: "Umarım yeni değişiklikler Abu Dhabi'de geçişleri artırır"

Alpine pilotu Fernando Alonso, bu yıl iki yıl aradan sonra spora döndü ve ilk yılında genel olarak iyi bir performans sergiledi.

Alonso, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi GP öncesi şunları dedi: "Son yarış olan Suudi Arabistan, taraftarlar için seyretmesi muhtemelen heyecan verici bir yarıştı ama kokpit içerisinde gerçekten çok stresliydi."

"Yarış olaylarla doluydu ve sonuçta şans faktörü ortaya çıktı ve maalesef bu sefer şanssız taraftaydık. İlk güvenlik aracı arkasında pit stop yaptık ve her şey bizim lehimize olsaydı belki de yarışa beşinci veya altıncı sırada tekrar başlayabilirdik."

"Kırmızı bayrak temelde yarışımızı bitirdi ve çok olumlu başlangıca rağmen puan almayı zorlaştırdı. Esteban iyi bir iş yaptı ve şampiyona için bazı değerli puanlar kazandı. Takım için bir başka podyuma daha çok yakındı. Bu yüzden hafta sonundan çıkarabileceğimiz bazı olumlu noktalar var."

"Şimdi Abu Dhabi'ye gidiyoruz ve geçmişte burada geçiş yapmanın oldukça zor olduğu açıktı. Umarım bu değişiklikler fark yaratır."

"Şampiyonun belli olduğu bir pistte geçiş yapmanın zor olması üzüntü verici ancak yarışması iyi bir pist ve eğer daha fazla geçiş olursa doğal olarak biz sürücüler ve izleyen herkes için daha heyecan verici hale gelecek."

"Abu Dhabi'de yarışmayı seviyoruz, bir şeyleri değiştirip değiştirmeyeceğini merak ediyorum. Yeni pist düzenleri hakkında hep hevesliyimdir, o yüzden pazar günü neler olacak görelim."

Alonso bu yıl en çok geçiş yapan üç pilottan biri ve bu alanda kimin sezonu zirvede tamamlayacağı da belli olacak.

Alonso, "Bu ödül için çekişen Sebastian ve Kimi ile eğlenceli savaşlarımız oldu. Belki de pazar günü kendi mini yarışımızı yaparız ve kimin en çok geçiş yaptığını görürüz! Geriye baktığımda belki de en iyi geçişim Katar'da Pierre Gasly'e yaptığım ataktı çünkü bizi podyum için çok iyi bir konuma yerleştirdi. Zandvoort'ta Carlos'u geçmek de çok keyifliydi."

"O pistte geçiş yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz, bu yüzden o atağa mümkün olduğunca odaklandım. Aynı zamanda yarışın sonundaydı, bu yüzden buna 'ya hep ya hiç' şeklinde yaklaştım. Silverstone'daki sprint yarışında da bazı güzel hamleler vardı ve Portimao da çok eğlenceliydi çünkü araç yarışta çok iyiydi ve orada epey keyif aldık. Geçiş yapmak Formula 1'deki heyecanın büyük bir parçası ve umarım gelecek yıl yeni araçlar ve kurallarla olumlu bir eğilim görürüz." dedi.

Esteban Ocon ise Suudi Arabistan GP'de podyumu ufak bir farkla kaçırdı.

Ocon, "Suudi Arabistan'dan sonra Abu Dhabi'ye gitmek benim için garip bir his. Yarışta aldığımız dördüncülükle çok gurur duyuyoruz ama aynı zamanda orada bir kupa kazanamamanın yarattığı hafif bir hayal kırıklığı da var. Sahip olduğumuz her şeyi verdik ve ne yazık ki üçüncü olmak için yeterli olmadı. Yarıştan sonra, tabanda oldukça önemli bir hasar bulduk."

"Bu da performans kaybının bir kısmını ve belki de neden bu kadar küçük bir farkla zaferi kaçırdığımızı açıklıyordu. Yarıştan çıkarabileceğimiz pek çok olumlu şey var ve takım olarak bundan gurur duyabiliriz. İyi bir yarış çıkardık, doğru zaman da doğru kararlar aldık ve şampiyona için çok önemli olan büyük puanlar kazanmak için tüm fırsatları kullandık. Şimdi son bir yarış daha var ve bu sezonu mümkün olan en iyi şekilde bitirmek adına sonuna kadar savaşacağım." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, and Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images