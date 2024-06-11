Alonso: “Umarım yakında daha da rekabetçi olmaya başlarız”
Fernando Alonso, Aston Martin’in sonraki yarışlarda tempo yükseltmesini umuyor.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
İspanyol pilot, geçen hafta sonu iyi bir performans sergilemeyi başardı ve yarışı altıncı bitirdi.
Bu yılki en iyi sonuçlarından birisini alan Alonso, yarışın ardından şöyle dedi: “Bizim açımızdan biraz yalnız bir yarıştı.”
“Yarış boyunca yapacak pek bir şey yoktu. Öndekiler biraz fazla hızlıydılar ve arkadan gelen çok fazla tehdit yoktu.”
“Lewis'e karşı biraz savunma yaptık ama, pistteki en hızlılarından biriydi. Yani bu pozisyonu kaybetmemiz an meselesiydi.”
“Bence herkes için zor bir yarıştı. Pist kurumaya başladığı zaman bile sadece iki metrelik bir çizgiye sahipti, bu yüzden gidecek çok yeriniz yoktu. Sonuç olarak günü kurtardığımızı düşünüyorum. Takım için çifte puan aldık, bu yüzden mutlu olmalıyız.”
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 battles with Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Altıncı sıranın maksimum sonuç olup olmadığı sorusuna Alonso, “Bence bugün maksimumu aldık.”
“İyi olan şey, getirdiğimiz paketleri ve aracı giderek daha iyi anlıyor olmamız
“Bugün bence yarış sadece bizim için değil, herkes için, en zor yarışlardan biriydi. Bu kadar turda hiçbir şey olmamasına şaşırdım çünkü şartlar çok zordu. Buna rağmen hiçbir olay olmadı, hiçbir şey yaşanmadı. Bu yüzden herkese tebrikler.” cevabını verdi.
Strateji kararlarından memnun olup olmadığı sorusuna Alonso, “Evet, kesinlikle. Bence doğru kararlar verildi.”
“İlk pit stop nedeniyle biraz endişeliydim çünkü pist kuruydu ve yeni lastikler taktık çünkü tahminler biraz yağmur yağacağı yönündeydi ama yağmur yağmadı ve yanlış karar verdiğimiz konusunda biraz endişeliydim.”
“Fakat sonunda tüm kararlar doğruydu. Her şey yolundaydı.” şeklinde yanıt verdi.
Mercedes’in gelişimi sorulduğunda Alonso, “Bence kesinlikle daha iyiler.”
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
“Son birkaç yarışta podyum pozisyonlarına yakınlardı. Monako'da da çok hızlılardı. Yani evet, ileriye doğru adımlar atıyorlar ama bence aracı geliştirmek bize bağlı.”
“Yılık başında olduğumuzdan biraz daha yavaşız falar şimdi bunun nedenini anlıyoruz. Umarım birkaç yarış sonra mümkün olduğunca rekabetçi olmaya başlarız.” cevabını verdi.
Son olarak Barselona sorulduğunda Alonso, “Bakalım, kağıt üzerinde Montreal'de Barcelona'dan daha iyi olmalıydık. Bu pistin bizim için daha iyi olacağını düşünüyorduk ama bakalım güzel bir sürpriz görecek miyiz?”
“Takımın Barselona'ya yeni şeyler getirmek için çok sıkı çalıştığını biliyorum. Bizim için ilginç bir hafta sonu olacak. Bakalım her iki araçla da tekrar puan toplayabilecek miyiz? Şu amda baktığımız şey de bu.” yanıtını verdi.
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