Alonso: "Umarım temiz bir hafta sonu geçirebiliriz"

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Sezonun şanssız ismi Fernando Alonso bu yıl şimdiye kadar sadece Bahreyn'den puanla ayrılabildi ve bundan ötürü şampiyonada iki puan var.

Miami'de aldığı cezalarla sekizinciliği kaybeden İspanyol pilot, İspanya'da temiz bir hafta sonu geçirmeyi hedefliyor.

İspanyol pilot şöyle dedi: "Miami'deki yarış sporumuz için hariakydı. Bütün hafta sonu boyunca ilgi çok büyüktü ve perşembe günü padokta inanılmaz bir atmosfer vardı."

Fernando Alonso, Alpine A522, in the pits Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Yarışa gelirsek, sıralama turlarında trafik nedeniyle son bölüme kalamadım ve güvenlik aracı nedeniyle kaybettiğimiz sıralardan sonra ilk on içerisinde bitirdiğim için mutluydum. Sonunda bu puanları benden aldılar fakat şimdi Barselona'da iyi bir sıralama turları geçirmeyi ve temiz bir yarışa sahip olmayı hedefliyorum."

"Uzun yıllardır Barselona'ya geliyorum. Bu pisti ve bölgeyi biliyorum. Barselona'da, aracınızın diğerlerine göre ne kadar iyi olduğunu hemen anlayabilirsiniz, ayrıca burada uzun yıllardır kış testleri yapılıyor."

"Bu pistte geçiş yapmak kolay değil. Sıralama turlarında iyi bir iş yapmak gerekiyor. Aksi takdirde yarışta güvenlik aracı yoksa ve olağandışı bir şey olmuyorsa puan kazanmanız zor oluyor. Bu sene sıralama turlarında iyiydik, umarım bu sefer de öyle olur."

"Burada yarışmak üzerimde baskıya yol açmıyor. Kariyerim boyunca Barselona ve Valencia'da pek çok kez yarıştım."

"Buna zaten çoktan alıştım. Şansım olduğunda İspanya'ya dönmeyi seviyorum, taraftarlar çok tutkulu ve dostane. Ayrıca doğduğum yer olan Asturias'ta kendi müzem ve pistim var. Ülkeme geldiğimde onları sık sık ziyaret etmeye çalışıyorum."