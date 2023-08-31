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Alonso: "Umarım Hamilton iki yıldan daha uzun süre F1'de kalır"

Fernando Alonso, Lewis Hamilton'ın Mercedes ile kontratını uzatmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme

Aston Martin, sezona Red Bull'un ardında favori olarak başladı ancak sezon içindeki geliştirme savaşları ilerledikçe nispeten geriye düştü. Takım, şu anda Mercedes ile ikincilik mücadelesi veriyor. 

Sezon ilerledikçe lider Red Bull'a ne ölçüde yaklaşabilecekleri sorusuna Alonso, Milton Keynes takımı her anlamda 'en iyi' olduğu için bu konuda oldukça zorlanacakları yanıtını verdi.

2005-2006 Dünya Şampiyonu, "Zandvoort'ta kazanmaya yakın olduğumuzu hissettim."

"Olağanüstü bir Max ve yenilmez Red Bull'a karşı mücadele ediyoruz."

"Hem Red Bull hem de Max bu yıl birbirlerine bağlılar. Yaptıkları her şeyde olağanüstüler. Bence Red Bull en hızlı araca sahip. Lastiklere diğerlerinden daha iyi bakıyorlar, en iyi kalkışları yapıyorlar, en iyi pit stopları yapıyorlar..."

"İsteyebileceğiniz her alanda en iyisi gibiler. En iyi maksimum hız, en iyi düşük hız performansı, en iyi DRS deltası vs. yani bu araç şu anda gerçekten rakipsiz. Max için de durum biraz aynı: Sıralamalarda en iyi o, yarışta en iyi o, mücadelede en iyi o, pit stoplarda en iyi o çünkü Red Bull en hızlı pit stopları yapıyor ve mekanikerler harika bir iş çıkarıyor."

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"Ayrıca pilotun da üzerine düşeni yapması ve asla hata yapmaması gerekiyor. Zaten o da yanlış bir şey yapmıyor. Bu yüzden ikisi birlikte inanılmaz. Tüm rekorları kırıyorlar. Bakalım diğerleri neler yapabilecek ve biz de o seviyeye ulaşmak için neler yapabileceğiz."

"Bazen Red Bull'a yaklaşıyoruz ancak performans, şans açısından, pit zamanlaması ve benzeri konularda ekstra bir adıma ihtiyacımız var."

"Umarım kalan yarışlarda onlarla ile savaşacak pozisyonda olabiliriz ve umarı Max ile yan yana olma şansımız olursa biraz daha fazla risk alabiliriz." dedi.

Şu anda Red Bull, Pilotlar Şampiyonası'nda Verstappen ve Perez'le ilk iki sırayı elde etmiş durumda. Bu sebeple Alonso, şampiyonada ikinciliği elde etme olasılığının oldukça zor olduğunu düşünüyor.

Alonso, "Bu çok zor. Yarıştıkça göreceğiz ama bence Checo ile aramızdaki 33 puan büyük bir fark, özellikle de her hafta sonu birinci ve ikinciliği hedefleyerek başladıkları için."

"Amacımız daha çok Takımlar Şampiyonası'nda her iki araçla da puan almak ve Ferrari'yi geride tutmak çünkü bence gittikçe güçleniyorlar. Dürüst olmak gerekirse Pilotlar Şampiyonası'nda da Checo'dan çok Lewis'e odaklanacağız." şeklinde konuştu.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Erik Junius

Ayrıca Alonso, eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın Mercedes ile 2025 sonuna kadar sözleşme uzatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Hamilton'ın gridde iki yıldan daha uzun süre kalmasını umduğunu itiraf etti. 

"Bence bu [Hamilton'ın] spora bağlılığını gösteriyor; yarışa olan sevgisini ve ara vermediğini gösteriyor."

"Evet, iki yıl daha burada olacak olması güzel."

"Bence o bu sporun en iyilerinden biri ve Formula 1'de kaldığı sürece bence bu sporun geneli için bir kazanç. O yüzden umarım iki yıldan fazla kalır."

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