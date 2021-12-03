Alonso: "Umarım bir sonraki podyum için yedi yıl beklemem gerekmez!"

İspanyol pilot, son yarış Katar'da yedi yıl sonra ilk kez podyuma çıkmış ve güçlü bir hafta sonunu geride bırakmıştı.

Alonso, Suudi Arabistan GP öncesinde Katar GP sonrası yaşananları şöyle anlattı: "Bizim için normal bir gece olduğunu söyleyebilirim."

"Yarıştan sonra tabii ki takımla bazı kutlamalar yaptık. Podyumdan çok memnundum, birkaç yarışta çok yakındık ama hiçbir zaman şans yanımızda değildi ya da performansımız yeterince iyi değildi."

"Katar bizim için çok güzel bir andı, podyuma geri dönmek güzeldi. Umarım bir sonraki için yedi yıl beklemek zorunda kalmayız ve gelecek yıl daha sık podyum savaş veririz."

"Bu hafta sonuna gelirsek, bilemiyorum. Bence hafta sonuna alçakgönüllü gelmemiz gerekiyor. Ayaklarımızı yere basmalıyız, bizim için kolay bir hafta sonu olmayacak."

"Hedefler, son birkaç yarışa kıyasla çok değişmiyor. Bizim için cumartesi günü son bölüme kalmak en büyük hedef olacak. Pazar günü ilk ona girip, puan almaya çalışmak da ana hedef olacak.

"Pist çok hızlı görünüyor, ayrıca yarın her şeyi keşfetmemiz lazım. Bazı simülasyon çalışmaları da yaptık ama bu motor gücünün ve enerji geri kazanımını önemli olduğu bir pist olabilir, ayrıca lastiklerin bu hafta sonu yine önemli bir konu olacağını düşünüyorum."

"Keşfedilmesi gereken pek çok bilinmeyen var ve emin hissetmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Geçiş yapmak mümkün olur mu bilmiyorum. Bu da keşfetmemiz gereken şeylerden birisi. Tüm cadde pistlerinde olduğu gibi araçları yakından takip etmek zor olacak ve geçiş de zor olacak. Üç DRS ile bile geçiş yapmak hiç de kolay olmayacak."