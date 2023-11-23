Alonso: "Umarım bir gün Newey ile çalışabilirim"

Newey, birçok kişi tarafından Formula 1 tarihinin en büyük mühendislerinden biri olarak kabul ediliyor.

Newey, Williams ve McLaren ile şampiyonluklar kazandı ve bugün bunu, Red Bull ile tekrar yapıyor.

Muhtemelen Formula 1'de yarışmış en iyi araç olan RB19; 21 yarışta 20 zafer, 29 podyum ve 13 pole pozisyonu elde etti.

Alonso, Newey'nin F1 pilotları arasında yaşanan pek çok hayal kırıklığından 'sorumlu' olduğunu söyleyerek şaka yaptı.

Alonso, "20 yıl boyunca 19 pilotun şampiyonluk kazanamamasının sorumlusu o!" dedi.

İspanyol pilot, Sebastian Vettel'in 2010-2013 yılları arasında Newey tasarımı Red Bull ile dört yıl süren şampiyonluğu sırasında üç kez Alman pilotun ardında ikinci olduğu için kendisini de bu pilotlar arasında sayıyor.

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Adrian Newey, Red Bull Racing Baş Teknik Sorumlusu

Abu Dabi hafta sonu öncesinde BBC'a konuşan Newey, Alonso ile hiç çalışmamış olmanın bir pişmanlık olduğunu, 2013 yılında Spa havaalanında olası bir anlaşma hakkında konuştuklarını söyledi. Ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Newey, "Bu hiç gerçekleşmediği için pişmanım çünkü Fernando'ya büyük saygı duyuyorum."

Yas Marina padoğunda Alonso'ya bu konu soruldu ve çifte Dünya Şampiyonu tasarım gurusunu 'sporun efsanesi' olarak nitelendirdi.

"Birkaç kez birlikte çalışmaya çok yaklaştık ve bunun hakkında konuştuk."

"Benim için o inanılmaz bir insan ve hiç birlikte çalışmamış olsak bile onunla aynı ortamda çalıştığım için çok şanslıyım."

"Adrian Newey'nin Formula 1 araçları ürettiği bu dönemde yarıştığım için çok mutluyum, umarım bir gün onunla çalışabilirim."