Prime'a abone ol
Formula 1 Abu Dabi GP
Haberler

Alonso: "Umarım bir gün Newey ile çalışabilirim"

Fernando Alonso, Adrian Newey'nin '20 yılda 19 sürücünün' Dünya şampiyonluğunu kaybetmesinden sorumlu olduğu şakasını yaptı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Newey, birçok kişi tarafından Formula 1 tarihinin en büyük mühendislerinden biri olarak kabul ediliyor.

Newey, Williams ve McLaren ile şampiyonluklar kazandı ve bugün bunu, Red Bull ile tekrar yapıyor.

Muhtemelen Formula 1'de yarışmış en iyi araç olan RB19; 21 yarışta 20 zafer, 29 podyum ve 13 pole pozisyonu elde etti.

Alonso, Newey'nin F1 pilotları arasında yaşanan pek çok hayal kırıklığından 'sorumlu' olduğunu söyleyerek şaka yaptı.

Alonso, "20 yıl boyunca 19 pilotun şampiyonluk kazanamamasının sorumlusu o!" dedi.

İspanyol pilot, Sebastian Vettel'in 2010-2013 yılları arasında Newey tasarımı Red Bull ile dört yıl süren şampiyonluğu sırasında üç kez Alman pilotun ardında ikinci olduğu için kendisini de bu pilotlar arasında sayıyor.

Adrian Newey, Red Bull Racing Baş Teknik Sorumlusu

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Adrian Newey, Red Bull Racing Baş Teknik Sorumlusu

Abu Dabi hafta sonu öncesinde BBC'a konuşan Newey, Alonso ile hiç çalışmamış olmanın bir pişmanlık olduğunu, 2013 yılında Spa havaalanında olası bir anlaşma hakkında konuştuklarını söyledi. Ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Newey, "Bu hiç gerçekleşmediği için pişmanım çünkü Fernando'ya büyük saygı duyuyorum." 

Yas Marina padoğunda Alonso'ya bu konu soruldu ve çifte Dünya Şampiyonu tasarım gurusunu 'sporun efsanesi' olarak nitelendirdi.

"Birkaç kez birlikte çalışmaya çok yaklaştık ve bunun hakkında konuştuk."

"Benim için o inanılmaz bir insan ve hiç birlikte çalışmamış olsak bile onunla aynı ortamda çalıştığım için çok şanslıyım."

"Adrian Newey'nin Formula 1 araçları ürettiği bu dönemde yarıştığım için çok mutluyum, umarım bir gün onunla çalışabilirim."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Slater: "Horner, Hamilton hakkındaki iddiasının arkasında"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Albon: "Her hafta sonuna puan kazanma şansımız olduğunu bilerek giriyoruz"

Albon: "Her hafta sonuna puan kazanma şansımız olduğunu bilerek giriyoruz"

Formula 1
Abu Dabi GP

Albon: "Her hafta sonuna puan kazanma şansımız olduğunu bilerek giriyoruz" Albon: "Her hafta sonuna puan kazanma şansımız olduğunu bilerek giriyoruz"

Russell: "Ferrari'ye karşı daha güçlü bir konumdayız"

Russell: "Ferrari'ye karşı daha güçlü bir konumdayız"

Formula 1
Abu Dabi GP

Russell: "Ferrari'ye karşı daha güçlü bir konumdayız" Russell: "Ferrari'ye karşı daha güçlü bir konumdayız"

Ricciardo: "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

Ricciardo: "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

Formula 1
Abu Dabi GP

Ricciardo: "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" Ricciardo: "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

Son Haberler

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım" Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

F2 FIA F2
Abu Dabi

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu! F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

MGP MotoGP
Valensiya GP

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok" Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol