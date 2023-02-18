Alonso, üçüncü şampiyonluğun geleceğine inanıyor

Haberi dinle

Geçen yıl Ağustos ayının başında Aston Martin'e geçeceğini duyurarak Formula 1 camiasını şok içinde bırakan Alonso, kariyerinin böylesine geç bir safhasında yeni bir maceraya atılıyor.

Kariyerinin üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Alonso'nun halen gridin en iyi pilotlarından biri olduğu ve olası bir şampiyonluk savaşında her şeyini ortaya koyabileceği düşünülüyor -kendisi de bu düşünceleri desteklemekte.

AMR23'ün lansmanında konuşan Alonso, "Buna inanıyorum, evet, bu halen bir olasılık. Bu yıl sanmıyorum, bu konuda dürüstüm. Kimseye bu yıl zaferler için savaşacağımızı söyleyemem, bunu söylersem yalan söylemiş olurum.

"Ama aynı zamanda, dediğim gibi, başlamak için iyi bir araca sahip olmak istiyoruz ve sezon boyunca bu aracı geliştirmek için çalışacağız. Belki yılın ikinci yarısında ön gruba daha da yaklaşabiliriz. Eğer bir fırsat olursa koşullar değişebilir, bu fırsatı kaçırmayacağız. Ancak aracın hangi aralıklarda çalıştığını anlayana kadar zor yarışlar geçirebiliriz."

"Bu yıl Bahreyn'de sadece bir buçuk günlük testimiz var, dolayısıyla Bahreyn'de, Cidde'de ve belki de Avustralya'da en iyi performansımı sergileyemeyeceğimin. Bu biraz da haksızlık, dünyada bir buçuk gün antrenman yaptıktan sonra sezona başladığınız tek spor bu. Başka bir örneği yok."

"Neyse ki sınırlarımı biliyorum, bu yüzden ilk yarışlarda buna yaklaşabilirim. Bence bu yıl iyi bir temelimiz olursa gelecek yıl galibiyetler ve podyumlar için savaşmak için daha fazla imkanımız olacak. Bu yılki pozisyonumuzun normal pozisyonumuz olmayacağına inanıyorum."

Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Aston Martin Racing

Sosyal medyada ve dünya çapında taraftarların çok beklediği 33. galibiyet hedefini de üstlenen Alonso, "Artık hedefin 33 olduğu kesin. Eskiden 'El Plan' idi, şimdi de 'Mission 33'. Sosyal medya ve taraftarlar her zaman çok motive edici."

"33. galibiyeti almak harika olacak ama ben buna çok fazla odaklanmıyorum. Bu bir sosyal medya fenomeni ve insanların bunu takip etmesinden memnunum. Bu da motor sporlarının ya da genel olarak sporun büyüsünün bir parçası; taraftarların sizi desteklemesi ve konuşacak bir şeylerinizin olması. Ama evet, bakalım, çok motive oldum, gördüğüm şeylerden çok mutluyum."

"Dediğim gibi, bu takım dördüncülükten mutlu değil, bu takım üçüncülükten mutlu değil, bu takım ikincilikten mutlu değil. Buradaki herkesten de bunu hissediyorum. Aynı zamanda gerçekçi olmayan beklentiler de vermiyorlar. Nerede olduğumuzu biliyorlar, geçen yıl sadece üç takımın liderle aynı turda bitirdiğini biliyoruz: Red Bull, Ferrari ve Mercedes. Şampiyonayı dördüncü bitiren Alpine ya da McLaren de dahil olmak üzere diğer herkes bir tur gerideydi."

"Dolayısıyla F1'de bu tür farkların iki ya da üç ay içinde aşılmasının çok zor olduğunu biliyoruz. Ama bakalım iyi bir sezon geçirebilecek miyiz, tadını çıkarabilecek miyiz, iyi bir güvenilirliğe sahip olabilecek miyiz ve takımın sezon boyunca geliştiğinden emin olabilecek miyiz?"

"Fiziksel açıdan ise her zamankinden daha formdayım. Ama bence bu sadece kendinizi tanıma şekliniz, antrenman şekliniz. Son iki yılda kışlar zor geçti. 2021'de bir bisiklet kazası geçirdim, üç hafta boyunca hareket edemedim ve geçen kış da yüzümdeki plakaları ve diğer şeyleri çıkarmak zorunda kaldım. Yani bu gerçekten normal bir hazırlık yapabildiğim ilk kıştı, bu yüzden mutluyum." dedi.