Alonso: "Üçüncü şampiyonluğumun mümkün olduğunu düşünüyorum"

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Alonso, önümüzdeki sezon için emekli olan Sebastian Vettel'in Aston Martin'deki yerine geçerek uzun kariyerindeki belki de son projesine başlayacak.

41 yaşında olan ve 2006'dan bu yana Dünya Şampiyonluğu bulunmayan İspanyol pilot, üçüncü şampiyonluğunu elde etmek için zamana karşı yarışıyor ve bu Mayıs ayında, son galibiyetinin üzerinden 10 geçmiş olacak.

Aston Martin son zamanlarda etkileyici teknik transferler yaptı ve bu yılın sonlarına doğru yeni bir fabrika açacak. Hal böyle olunca takımın potansiyeli büyük görünüyor.

Alonso üçüncü şampiyonluğunu kazanabileceğine olan inancını koruduğunu ancak bu olmasa bile, Aston Martin'de şampiyon olabilecek bir yapı kurmayı istediğini söyledi.

Alonso, "Nihayetinde beni her gün motive eden şey şampiyon olmak."

"Bu yüzden hâlâ üçüncü şampiyonluğun bir gün mümkün olacağını düşünüyorum. Belki gelecek yıl olmasa da geleceği kim bilebilir?"

"Aston Martin'in bu projesinde, bana cazip gelen başka şeyler de var; Sıfırdan olmasa da bir takım kurmaya çalışıyoruz. Halihazırda zaten çok oturmuş bir takıma sahibiz fakat bence [2022] sonrasında, özellikle de önümüzdeki birkaç sezonda çok daha iyi olmayı umuyorlar."

"Takımda pek çok yeni insan, harika yetenekler ve inşa edilen yeni tesisler var."

"Birlikte bir şeyler inşa edebileceğimiz ve bir gün şampiyon olabileceğimiz bir konumda buraya geliyorum."

"Şampiyonluğun mümkün olacağı yılda, aracı benim sürüp sürmeyeceğimi bilmiyorum ama eğer kullanmayacaksam da umarım bir şekilde organizasyonda yer alırım."

"Böylece bu şampiyonluklarla gurur duyabilirim." dedi.