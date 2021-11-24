Alonso: "Üçüncü şampiyonluğumu kazanmak için elimden geleni yapacağım"

Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında şampiyon olmayı başardı ve bu yıl 40 yaşında spora dönerken, eski formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

Geçen hafta sonu Katar'da belki de en iyi performanslarından birisini sergileyen Alonso, damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve F1'e dönüşünden bu yana ilk podyumunu yakaladı.

Beyond the Grid podcast'ine konuk olan Alonso, gelecek için hedefinin üçüncü şampiyonluk olduğu konusunda netti.

Alonso, "Üçüncü şampiyonluğumu kazanmayı umuyorum, bunu sabırsızlıkla bekliyorum ve önümüzdeki yıllarda bunu kazanabilmek için elimden gelen her şeyi, hatta daha fazlasını yapacağım."

"Formula 1'de; sınırları her zaman nasıl zorladığım konusunda, yaptığım şeylerde her zaman mükemmeliyeti aramada, yarışlar sırasında çok yüksek bir disipline sahip olma konusunda, yarışa olan yaklaşım konusunda bu durum, benim F1 kariyerim bittikten sonra kalan mirasım için çok anlamlı olacak."

"Bunu çaresizce istemiyorum ve tüm kariyerimi değiştirecek ya da spora olan bakış açımı değiştirecek bir şey değil. Daha önce dediğim gibi ben rekabetçi bir insanım anlıyor musunuz? Yaptığım her şey için bu geçerli. Rekabet benim karakterimin bir parçası."

"Kaç yaşında olduğumun bir önemi yok. Bu benim yaşam tarzım ve özverim. 19 yaşında ya da 42 veya 43 yaşında olmanın önemi yok. Eğer üçüncü şampiyonluğumu kazanırsam, benim mirasım ve gelecek nesillere mesajım olacak."

"Araç yeterince hızlı olmasa bile 2022'den sonra Formula 1'de kalacağım. İki ya da üç yıl daha yarışmaya devam etmeyi planlıyorum."

Alonso şunları ekledi: "Sporda her zaman hak ettiğinizi alırsınız. Birisinin haksız başarı elde ettiğini düşündüğünüz anlar olabilir veya tam tersi şekilde Formula 1'e bile girememiş birçok yetenekli sürücü var ve bu haksızlık."

"Alt kategorilerde birlikte yarıştığım kişilerin çoğu, kartingde, Formula 3'te ve diğer serilerde birçok şampiyonluk kazanmış harika sürücülerdi, ancak hiçbir zaman Formula 1'de yarışma şansları olmadı."

"Oysa Formula 1'de iki şampiyonluk aldım, Le Mans ve Daytona'yı kazandım, WEC'te şampiyon oldum. Bunlar için gerçekten şanslıyım." "Kariyerimin başında hayal ettiğimden fazlasını başardım."

Third place Fernando Alonso, Alpine Fotoğraf: Alpine