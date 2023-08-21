Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"

Fernando Alonso, yaşın kendisi için bir sınırlama olmadığını kanıtlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz Temmuz ayında 42 yaşına giren İspanyol pilotun aklında hem Formula 1'de hem de diğer motor sporları kategorilerinde önemli sonuçlar almaya devam etmek var.

Dakar'a tekrar katılacağının garantisini veren Alonso, zafere ulaşana kadar durmayacağını söyledi. Fakat bu hırs, onu uzun zamandır beklediği üçüncü Formula 1 Dünya Şampiyonluğu için mücadele etmekten alıkoymuyor.

Alonso, "Dünya Şampiyonluğunu tekrar kazanmayı çok isterim ama asıl önceliğim bu değil."

"Aston Martin ile gelecekte şampiyonluk için savaşacak bir konuma gelmek için yapılanlardan keyif alıyorum."

"Takımla geçirdiğim zamandan ve farklı alanlarda kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum."

"Elbette Dakar'ı tekrar deneyeceğim. Bu %99 kesin olan bir şey. Fakat bu üçüncü şampiyonluğun daha az öncelikli olduğu anlamına gelmiyor."

"Bu bir öncelik ama Dakar'ı kazanmak da benim için büyük bir öncelik."

"Belki sekiz yıl, on yıl ya da şansım yaver gidip zafer için savaşana kadar kaç yıl sürerse sürsün bunu yapacağım."

"Dayanıklılık yarışlarında, Formula 1'de ve Dakar'da kazanırsam hem bir sürücü hem de bir insan olarak benim için çok özel olacak."

"Şu anda aklımda olan şey bu" dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, leaves the garage Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso çok yönlü bir sürücü olduğunu çoktan kanıtladı. Formula 1'den uzak kaldığı iki sezonda Dakar, dayanıklılık yarışları ve Indianapolis 500'de şansını denedi.

İspanyol pilot, "Pek çok şey gördüm. İlk şey insanların sevgisiydi çünkü 2018'de bıraktığımda seyahat etmekten, Formula 1'in etrafındaki her şeyden ve iyi pozisyonlar için savaşamamaktan yorulmuştum."

"İnsanların spor hakkında ya da benim hakkımda ne düşündüklerine dair hiçbir fikrim yoktu."

"Bıraktığımda, insanlarla konuşup, otellerde veya havaalanlarında taraftarlarla karşılaştığımda aldığım tek tepki 'geri dönmelisin, geri dönmelisin' oldu. İnsanların yaptığım şeyi sevmesi sürpriz oldu, çünkü bırakmadan önceki son birkaç yılda neredeyse anonim gibiydik, kimse bizi görmüyordu."

"Spor 'Drive to Survive' ve bunun gibi şeylerden önce bu kadar iyi değildi, bu yüzden gördüğüm tüm sevgiye şaşırdım."

"Formula 1'in diğer motor sporları kategorilerinden çok farklı olduğunu gördüm, çok daha bencil, bir bakıma çok daha göz alıcı ama aynı zamanda daha sahte. Bence Le Mans, Indy ya da Dakar, F1'e kıyasla motor sporları anlamında daha saf."

"Fakat Formula 1'in bir cazibesi var, insanlar yarışlara gitmek istiyor, televizyondan izlemek istiyor.... Ben de yarışları televizyondan izlerdim, bu yüzden bir sürücü olarak daha önce değerini bilmediğim milli marş töreninin, yarış öncesi geçit töreninin, basına ve kameralara daha fazla erişim gibi şeylerin değerini daha çok anladım...."

"Bunlar yarışırken nefret ettiğiniz şeyler ama orada olmadığımda bunları özlüyordum."

"Bu yüzden geri döndüğümde bu konularda rahatladım. Artık taraftarları, medyayı daha çok önemsiyorum... Çünkü onların ne kadar önemli olduğunu anlıyorum ve bu sadece Formula 1'den iki yıl uzak kaldığım için mümkün oldu." dedi.