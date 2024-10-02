Alonso: "Üçüncü F1 şampiyonluğu tek önceliğim, sonrasında Indy 500 yerine Dakar'a dönmek istiyorum"

Fernando Alonso'nun gelecekte Indy 500'den ziyade Dakar Rallisi'ne dönme olasılığı daha yüksek, ancak “tek önceliğinin” Aston Martin ile üçüncü Formula 1 dünya şampiyonluğunu elde etmek olduğunda ısrar ediyor.

Alonso, bu yılın başlarında kendisini en az 2026 sezonuna kadar Aston Martin'in F1 takımında tutan yeni bir sözleşme imzaladı ve bu sözleşme, kendisini grand prix sürüş günlerinin ötesinde üreticiye bağlı tutacak bir elçilik anlaşmasını da içeriyor.

43 yaşındaki İspanyol pilot, geçtiğimiz aylarda Red Bull'un tasarım efsanesi Adrian Newey, Ferrari'nin teknik direktörü Enrico Cardile ve Mercedes'in eski güç ünitesi şefi Andy Cowell ile teknik kadrosunu güçlendiren takımıyla birlikte, serideki zamanı dolmadan önce üçüncü bir dünya şampiyonluğu kazanmayı hedeflediğini söylüyor.

Kendisine ayrıca Indy 500, Le Mans 24 Saat ve F1'in Monaco Grand Prix'sini kazanarak motor yarışlarının üçlü tacını tamamlamak üzere Indianapolis'e dönme ihtimali de soruldu, ancak Alonso IndyCar'ın en önemli etkinliğine dördüncü kez katılma ihtimaline sıcak bakmadığını belirtti.

Alonso Aston'un sponsoru Cognizant'ın bir etkinliğinde, “Indy 500'ü üç kez denedim ve başarılı olamadım. Bu üçlü taçtan eksik olan tek şey. Ancak şu anda planımda yok.”

“Şu anda Formula 1'e çok ama çok odaklanmış durumdayım. Önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. Şu anda ilk ve tek önceliğim bu.”

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, settles into the car Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Ondan sonra, 45, 46 yaşında olacağım için, Indy 500'e gitmenin gerektireceği bağlılık, yeniden öğrenmem gereken şeylerin sayısı... Biraz fazla olacak. Ya da şu anda böyle düşünüyorum, %100 diyemem.” dedi.

İki kez dünya şampiyonu pilot, Indianapolis ovaline geri dönmek yerine, Dakar Rallisini kazanma şansını bir kez daha deneyebileceğini ve bunun bir sürücü olarak çok yönlülüğünün daha büyük bir ifadesi olacağını düşündüğünü söyledi.

Formula 1'e ara verdiği dönemde Alonso, beş kez motosiklet kategorisi galibi Marc Coma ile birlikte Toyota ile 2020 Dakar Rallisi'nde 13. olmuştu. 10. etapta yaşadığı maliyetli bir kaza saatler kaybetmesine neden olmuştu.

Alonso, “Sanırım bir sonraki en büyük mücadelem Dakar olacak.”

“Dakar'ı kazanabilirsem, bunun kişisel olarak benim için büyük bir ödül olacağını düşünüyorum çünkü Formula 1'de kazanabilirim, dayanıklılık yarışlarında kazanabilirim, Le Mans ve Daytona'da kazanabilirim ve rallide de kazanabilirsem, bu benim için bir sürücü olarak çok şey ifade edecek.”

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma Photo by: A.S.O.

“Bir Formula 1 aracını, yarışı kazanmak için 24 saat yarışmak zorunda olan bir Le Mans aracıyla ya da Suudi Arabistan'ın etrafındaki kum tepelerinden ve çakıllardan geçmeniz gereken Dakar rallisiyle aynı şekilde kullanamazsınız. Dolayısıyla, bu kategorilerin birçoğunda sıfırdan başlayıp öğrenmem ve özellikle bu serilerde dünyanın en iyi sürücüleriyle etrafımı sarmam, onlardan bir şeyler öğrenmem ve alçakgönüllü olmam gerekiyordu.”

“Bir ralli aracını nasıl kullanacağıma dair hiçbir fikrim olmadığını kabul etmekte bir sorun yok ama dünyanın en zorlu rallisinde yarışabilecek hale gelene kadar her geçen gün kendimi geliştiriyor ve onlardan bir şeyler öğreniyordum.” diye açıkladı.