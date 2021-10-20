Alonso, üçüncü bir Amerika yarışı yapılmasını destekliyor

Formula 1'in Amerikalı sahibi Liberty Media, 2017'de sporu satın almasından bu yana sporun Kuzey Amerika'daki varlığını artırabilmek adına yoğun çalışmalar yapıyor.

F1, Netflix'in Drive to Survive belgeselinin başarısının ardından, 2022'nin Mayıs ayında bir yarış düzenleme konusunda Miami ile anlaştı ve böylelikle 2022 F1 takviminde Austin'le beraber iki ayrı Amerika yarışı olacak.

Bununla beraber Liberty, Amerika'daki diğer fırsatlara bakıyor ve üçüncü Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si için Las Vegas ve Indianapolis gibi iki seçenek öne çıkıyor.

Son kez 2017 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapan Indianapolis Motor Speedway'in sahibi Roger Penske'nin F1 CEO'su Stefano Domenicali ile pistin, uzun vadeli olarak F1 takvimine girmesi için görüşme yaptığı biliniyor.

Kimoa/Simply EV mağazası açılışı için Salı günü Miami'ye giden Alonso, Amerika'da yapılacak olası bir üçüncü yarışı destekleyeceğini söyledi.

Miami'de Motorsport.com'a konuşan Alonso, "Açıkçası böyle düşünüyorum, bununla ilgili bir sorun göremiyorum. Şu anda sporun başında yer alan Liberty ile beraber Formula 1'in en büyük hedefi Amerika Birleşik Devletleri'nde büyümek."

"Farklı yerlerde yarış yapabileceklerine, Las Vegas'ta veya Indianapolis'te ya da başka bir yerde yarış olabileceğine dair söylentiler var, o yüzden neler olacağını görmemiz lazım. Her şeyden önce Miami'de iyi bir yarış yapmalıyız."

"Miami'ye geldiğim için çok ama çok heyecanlıyım, gelecek yılın en iyi yarışlarından biri olacağını düşünüyorum. Bu yeni bir yarış, yeni bir şehir. F1 dünyasında birçok insanın Miami'yi ilk kez keşfedeceğini düşünüyorum." dedi.